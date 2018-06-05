(Görüntülü) Uludağ'da jandarma ve öğrenciler çöp topladı

5 HAZİRAN Dünya Çevre Günü etkinlikleri kapsamında Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Osmangazi ilçesindeki Dürdane İlk ve Ortaokulu'ndan bir grup öğrenciyle birlikte Uludağ'da çöp topladı. Bursa'yı ilk defa Uludağ'daki Bakacak mevkiinden kuşbaşı izleme imkanı bulan öğrenciler, Jandarma ağabey ve ablalarıyla ellerine eldivenleri geçirerek, birlikte çöp toplamak için kolları sıvadı. ‘Temiz bir dünyada yaşayabilmek ve gelecek nesillere temiz bir çevre bırakabilmek’ adına farkındalık yaratmak amacıyla yapılan etkinlik yaklaşık 1 saat sürdü. Bursa İl Jandarma Komutanlığı Çevre Koruma Tim Komutanı Jandarma Kıdemli Başçavuş Sezai Metin, faaliyete katılan öğrenciler ve öğretmenlerle çevreye duyarlı vatandaşlara teşekkür ederek, doğayı kirleten ve doğal hayatı bozan her türlü olumsuzlukların ‘156 Jandarma İhbar Hattı’na bildirilmesini istedi. Çöp toplama faaliyetinin tamamlanmasından sonra jandarmalar, etkinliğe katılan öğrencilere sucuk ekmek partisi düzenledi.