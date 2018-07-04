Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Naim Süleymanoğlu'nun mezarı açılıyor
Naim Süleymanoğlu'nun mezarı açılıyor
FLAŞ
Son dakika... 36 terörist etkisiz...
Kanada'dan ABD'ye vergi misillemesi
Kanada'dan ABD'ye vergi misillemesi
flaş... TSK'da operasyon... Ankara merkezli 18 ilde 68 gözaltı kararı
TSK'da operasyon... 68 gözaltı kararı

(Görüntülü) Uludağ'da Arap turist bereketi

Berktuğ ÖNCÜ- Mehmet İNAN/BURSA, () - TÜRKİYE'nin en önemli kış turizm merkezlerinden Uludağ, havaların ısınmasıyla Arap turistlerin akınına uğradı. Uludağ'a geçen yıl 1 milyon 800 bin kişinin geldiğini belirten yetkililer, 700 bininin...

Berktuğ ÖNCÜ- Mehmet İNAN/BURSA, () - TÜRKİYE'nin en önemli kış turizm merkezlerinden Uludağ, havaların ısınmasıyla Arap turistlerin akınına uğradı. Uludağ'a geçen yıl 1 milyon 800 bin kişinin geldiğini belirten yetkililer, 700 bininin Arap turist olduğunu söyledi.

Yaz mevsiminin etkili olmasıyla Türkiye'nin en önemli kış turizm merkezlerinden Uludağ'da yoğunluk başladı. Özellikle Körfez ülkelerinden gelen Arap turistler, Uludağ'ın doğal güzelliklerini keşfe çıkıp, ATV'lerle tur yapıyor. Telesiyeje binen, kiraladıkları bisikletlerle gezen Araplar, fotoğraf ve görüntü çekerek, bu anları ölümsüzleştiriyor. Arap turistler, Türk ve Bursa mutfağına özgü yemekleri tercih ederken, ülkelerine götürmek için hediyelik eşya almayı da ihmal etmiyor.

Uludağ'da hareketliliğin 1 hafta önce başladığını belirten kent esnafından Murat Çobani, ''Bu sezon yoğun geçecek. Arap turistlerin ilgisi daha çok. Yerli turistler, biraz daha az rağbet gösteriyorİ ama bu senenin yoğun olacağına inanıyoruz. Arap turistler, genellikle Uludağ'ın doğal güzelliklerini görmek için burada geziyor. Yemeklerini yiyorlar, teleferiğe biniyorlar. Bu durum biz gibi esnaflar için iyi, daha da kalabalık olmasını bekliyoruz. Şu anda işlerden memnunuz, geçen seneye göre daha hareketli olacak" diye konuştu. 

Öte yandan 2017 yılında, Uludağ'a kara yolu ve teleferikle 1 milyon 800 bin kişinin çıktığını belirten yetkililer, bunun 700 bininin Arap turist olduğunu söyledi. 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325