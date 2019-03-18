Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Çanakkale Deniz Zaferi’nin 104’üncü yılı coşkusu
Çanakkale Deniz Zaferi’nin 104’üncü yılı...
Ekrem İmamoğlu: Terörün dili, dini ve ırkı olmaz
İmamoğlu Zellanda şehitlerine Eyüpsultan'da mevlid...
Uçak Teknisyeni Muhtar Adayı Oldu
Uçak Teknisyeni Muhtar Adayı Oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan '18 Mart' mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan '18 Mart' mesajı

(Görüntülü) Ulucami'de kırık buğday çorbası ikram edildi

Bursa'da 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 104'üncü yılı dolayısıyla Ulu Camii'ye gelen vatandaşlara kırık buğday çorbası ikram edildi. Bursa?da 18 Mart Çanakkale Zaferinin 104'üncü yıl dönümünün ilk etkinliği...

Bursa'da 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 104'üncü yılı dolayısıyla Ulu Camii'ye gelen vatandaşlara kırık buğday çorbası ikram edildi.
Bursa?da 18 Mart Çanakkale Zaferinin 104'üncü yıl dönümünün ilk etkinliği günün ilk ışıklarında Ulu Camii'de gerçekleştirildi. Düzenlenen etkinlikte sabah namazının ardından Çanakkale Savaşı'nda askerlerin temel öğünlerinden olan kırık buğday çorbası ikram edildi. Etkinliğe katılan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, bugün muhteşem kuruluşun ve diriliş olan Çanakkale Zaferi'nin 104'üncü yılını kutladıklarını hatırlattı. Bu mücadelede emek ve gayret veren tüm şehit ve gazileri rahmet ve minnetle andığını ifade eden Aktaş, Bugün hem şehrimizde hem de ülkemizde farklı farklı etkinlikler yapılacak. O günü anmaya ve anlamaya çalışacağız. Geldiğimiz noktada üç gün önce Yeni Zelanda'daki olaylar gösterdi ki ülkemiz çok stratejik bir konumda ve gözlerin çok üzerinde olduğu bir ülke. Bu manada günün ilk saatlerini ve sabahın ilk ışıklarını güzel bir etkinlikle karşıladık. Bursa'nın sembolü olan Ulu Camii'de sabah namazı sonrasında Onur Marketlerin o gün askerlerimizin kırık buğday çorbası içerek karınlarını doyurdukları gibi kırık buğday çorbası ikramıyla güne başladık. Cemaatimizin de yoğun ilgi gösterdiği bu organizasyona hem o günleri anlamak hem de başta Gazi Mustafa Kemal olmak üzere şehit ve gazilerimizi minnetle anıyorum. Allah bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın hem de bu ülkeyi bir daha böyle zor durumlarda bırakmasın diye konuştu.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328