(Görüntülü) Ulucami'de kırık buğday çorbası ikram edildi

Bursa'da 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 104'üncü yılı dolayısıyla Ulu Camii'ye gelen vatandaşlara kırık buğday çorbası ikram edildi.

Bursa?da 18 Mart Çanakkale Zaferinin 104'üncü yıl dönümünün ilk etkinliği günün ilk ışıklarında Ulu Camii'de gerçekleştirildi. Düzenlenen etkinlikte sabah namazının ardından Çanakkale Savaşı'nda askerlerin temel öğünlerinden olan kırık buğday çorbası ikram edildi. Etkinliğe katılan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, bugün muhteşem kuruluşun ve diriliş olan Çanakkale Zaferi'nin 104'üncü yılını kutladıklarını hatırlattı. Bu mücadelede emek ve gayret veren tüm şehit ve gazileri rahmet ve minnetle andığını ifade eden Aktaş, Bugün hem şehrimizde hem de ülkemizde farklı farklı etkinlikler yapılacak. O günü anmaya ve anlamaya çalışacağız. Geldiğimiz noktada üç gün önce Yeni Zelanda'daki olaylar gösterdi ki ülkemiz çok stratejik bir konumda ve gözlerin çok üzerinde olduğu bir ülke. Bu manada günün ilk saatlerini ve sabahın ilk ışıklarını güzel bir etkinlikle karşıladık. Bursa'nın sembolü olan Ulu Camii'de sabah namazı sonrasında Onur Marketlerin o gün askerlerimizin kırık buğday çorbası içerek karınlarını doyurdukları gibi kırık buğday çorbası ikramıyla güne başladık. Cemaatimizin de yoğun ilgi gösterdiği bu organizasyona hem o günleri anlamak hem de başta Gazi Mustafa Kemal olmak üzere şehit ve gazilerimizi minnetle anıyorum. Allah bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın hem de bu ülkeyi bir daha böyle zor durumlarda bırakmasın diye konuştu.