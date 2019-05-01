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(Görüntülü) Ukrayna ordusu ASELSAN'ın askeri telsiz ve termal nişangahını kullanacak

Enver ALAS/İSTANBUL()-ASELSAN, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin envanterindeki anti-tank füze sistemlerinde termal nişangah olarak kullanılmak üzere, 'dörtgöz-S termal kameralar' ile haberleşme ihtiyacı kapsamında 'askeri telsiz' satacak. ASELSAN...

Enver ALAS/İSTANBUL()-ASELSAN, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin envanterindeki anti-tank füze sistemlerinde termal nişangah olarak kullanılmak üzere, 'dörtgöz-S termal kameralar' ile haberleşme ihtiyacı kapsamında 'askeri telsiz' satacak. ASELSAN ve Ukrayna Ordusu arasındaki savunma alanındaki işbirliğine yönelik sözleşmeler İDEF-19'da imzalandı.  

TÜYAP'ta düzenlenen Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nın (İDEF-19) ikinci günü, savunma sanayisini güçlendirecek işbirliği anlaşmalarıyla devam ediyor. Bu kapsamda Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin haberleşme ihtiyacının karşılanması amacıyla, ASELSAN ve Ukrayna devlet kuruluşu Spets Techno Export (STE) arasında 'Yazılım Tabanlı Askeri Telsiz' ve anti tank füze sistemi için ASELSAN ürünü Dörtgöz Termal Kamera Tedariki sözleşmeleri imzalandı.


 

"PROJENİN BAŞARIYLA SONUÇLANMASINI BEKLİYORUZ"

Sözleşme, Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, STE Genel Müdürü Vladyslav Belbas ve ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Haluk Görgün ve Genel Müdür Yardımcısı Osman Devrim Fidancı tarafından imzalandı. Törende konuşan Demir, imzalanan sözleşmelerin iş birliklerine yol açması temennisiyle projenin başarıyla sonuçlanmasını beklediğini ifade etti.

Görgün ise, şirketin telsiz ve haberleşme alanında geliştirdiği iş birliklerinin artarak devam ettiğini belirterek, bu iş birliklerinden memnuniyet duyduklarını kaydetti.

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