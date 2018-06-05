(Görüntülü) Ukrayna'dan getirdiği 'kokusuz' koyunları Eskişehir'de satıyor

ESKİŞEHİR'de merkez Karacahöyük Mahallesi Muhtarı Burhan Çelikoğlu, Ukrayna ziyaretinde gördüğü 'Romanov' cinsi koyunları Eskişehir'e getirerek çiftlik kurdu. Çelikoğlu, Romanovların dördüz ve beşiz doğurabildiğini, etinin kokmadığı söyleyerek, "Dünyada eti kokmayan tek koyun cinsi bu" dedi. Karacahöyük Mahallesi Muhtarı Burhan Çelikoğlu, geçen yıl Eskişehir Ziraat Odası'nın düzenlediği etkinlikte Ukrayna'daki tarım fuarına katıldıklarını belirtti. Fuarda gördüğü Romanov cinsi koyunların özelliklerini öğrendikten sonra bunları Eskişehir'e getirmeye karar verdiğini anlatan Çelikoğlu şunları söyledi: "Bakanlıktan ithal izini alarak bu koyunlardan 600 adedini buraya getirdik. 1000 adet daha getireceğiz. Romanov koyunlarının literatürdeki adı 'kuzu makinesi'. Etinin kokusunun olmaması, çoklu doğumlarda 4 kuzuya 2 ay bakabilmesi en büyük özelliği. Koyunun kuzulama süresi 5 aydır. Bunlar 14 doğuma kadar doğum yapabilen bir hayvan. 4 veya 5'inci doğumdan sonra en çok görülen doğum oranı beşiz. 5 kuzuyu az miktarda yem ve su takviyesi ile rahatlıkla büyütüyorlar. Gelen koyunların hepsinin uluslararası nüfus kayıtları, soy kütükleri mevcuttur. Dünya üzerinde eti kokmayan tek koyun cinsi bu. Bizim milletimizde, özellikle kadınların dikkat ettiği, 'bu koyun eti kokuyor' diye bir konu var. Bu koyunun etinde kesinlikle bir koku yok ve yağ oranı en düşük koyun eti bu. Dünyadaki büyük restoranların hepsinde tercih edilen et romanov eti. Avrupa ülkelerindeki lüks restoranlarda koyun eti istediğiniz zaman önünüze romanov eti geliyor. En çok kadınlar tercih ediyor. Bizim ekonomimize de, hayvancılığımıza da çok büyük katkısı olacak bir koyun cinsi."