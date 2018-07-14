(Görüntülü) Uçurumda mahsur kalan oğlağı, AKUT ekibi kurtardı

MUĞLA'nın Milas ilçesinde, kayalıklarda 6 gün mahsur kalan oğlak, Arama Kurtarma Derneği (AKUT) Bodrum ekibi tarafından kurtarıldı. Kurtarılan oğlağa AKUT üyesi Caner Tezman'ın adı verildi. Milas'ın kırsal Gökçeler Mahallesi'nde çobanlık yapan Nihat Kara (40), geçen 7 Temmuz'da 'Karakız' isimli keçisinin memelerinin şiştiğini, yavrusunu emzirmediğini fark etti. Bunun üzerine şüphelenip, ağıla giren Kara, keçinin yavrusunu bulamadı. Yavruyu aramaya çıkan Nihat Kara, kayıp oğlağı Uyku Vadisi Kaletepe mevkiinde, 80 metre yüksekliğindeki kayalıklarda dün buldu. Ancak Kara, kayalıklarda mahsur kaldığını belirlediği oğlağı kendi imkanları ile kurtaramayınca AKUT Bodrum ekibini arayıp, yardım istedi. AKUT Bodrum ekibi lideri Sadettin Uslu, 4 kişilik gönüllü üye ile 1 saatlik yürüyüşün ardından bölgeye ulaşıp, oğlağı kurtarmak için çalışma başlattı. Kurulan halat istemi ile oğlağın bulunduğu kayalıklara inen AKUT üyeleri Caner Tezman ve Ali Oğuz Kural, 2 saatlik çaba sonucunda bitkin haldeki oğlağı bulunduğu yerden alarak kurtardı. Kurtarılan oğlak, çoban Nihat Kara'ya teslim edildi. 6 gün sonra oğlağına kavuşan çoban Kara, AKUT ekibine teşekkür etti. Nihat Kara, oğlağa, onu kurtaran AKUT üyesi Caner Tezman'ın ismini verdi. Kara, oğlağını satmayacağını da söyledi.