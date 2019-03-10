(Görüntülü) Üçüncü kez aday oldu, 'Kadından muhtar mı olur algısını kırdım' dedi

KONYA'nın Meram ilçe merkezinde görev yapan tek kadın muhtar olan Yunus Emre Mahallesi Muhtarı Nazan Kaçıran (49), üçüncü kez seçilebilmek için seçim çalışmalarını sürdürüyor. Mahallede kendisine, 'Muhtar anne, muhtar teyze' diye hitap edildiğini belirten Kaçıran, 'Kadından muhtar mı olur?' algısını kırdığını söyledi.



Meram ilçesi Yunus Emre Mahallesi'nde iki dönemdir muhtarlık yapan 3 çocuk annesi Nazan Kaçıran, üçüncü kez seçilebilmek için seçim çalışmalarını sürdürüyor. İlçe merkezinde tek kadın muhtar olan Nazan Kaçıran, kendisine ilham veren kişinin ise Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk ve tek kadın Başbakan'ı Tansu Çiller olduğunu söyledi. Kadınların siyasette aktif olması gerektiğini ifade eden Kaçıran, şunları söyledi:



"Ben el sanatları öğretmeniyim. İnsanları çok seviyorum. Muhtarımız da yaşlıydı. Mahallemizde yeni ve çalışan bir muhtara ihtiyaç vardı. Bana teklif ettiler. Ben de yapabileceğimi düşünüp karar verdim. Ama içimdeki insan sevgisinden dolayı bu yola çıktım. Tansu Çiller, başbakan olduğunda çok hoşuma gitmişti. Bir kadın, Türkiye'de ilk kez başbakan olmuştu. Onu kendime örnek aldım. Kadınların siyasette aktif olmasından dolayı gurur ve onur duyuyorum. Bu yolda beni en çok destekleyen eşim oldu. İlk bu yola çıktığımda, karşıma da 6 erkek aday çıkacağından haberim yoktu. Karşınızda 6 erkek aday olunca acaba olsa da olmasa da diye bir düşünüyor insan. İnsana bir çekingenlik geliyor. Sonrasında eşim bana 'sen yaparsın, ben buna inanıyorum' diyince onun desteğiyle yola çıktım. Mahalle sakinleri de biz sana inanıyoruz, güveniyoruz, sen o 6 erkeği cebinden çıkartırsın dediler o şekilde yola çıktık."



'KADINLARA ÖRNEK OLMAK İSTEDİM'



İnsanlara yardım etmeyi çok sevdiğini, kadınlara ve annelere de örnek olmak için muhtar olduğunu söyleyen Nazan Kaçıran, "İlk başta muhtarlık nedir ben de bilmiyordum. Ama insanları seviyorsunuz, bir şeyleri yapma azmi ve çabası içindesiniz, çok mutlu oldum. Kendimle gurur duydum. İnsanlara örnek olacağımı, rol model olacağımı düşündüm. 3 erkek çocuk annesiyim. Annelere, kadınlara örnek olma amacıyla yola çıktım. Ben muhtar olacağım zaman insanlara bunları yapacağım diye kesinlikle bir söz vermedim. Verdiğim tek söz şuydu; 'yaşlının, engellinin, kimsesizlerin yanında olacağım, kimsesizlerin kimsesi olacağım' dedim ve bunu da başardık Allah'ın izniyle" diye konuştu.



'MUHTAR ANNE' DİYORLAR



Mahalle sakinlerinin kendisine 'Muhtar Anne' diye hitap ettiklerini, bundan da mutlu olduğunu belirten Kaçıran, "Tek kadın muhtar olmam üzerimde ayrı bir sorumluluk hissettiriyor. Bir yere gidiyorsunuz, sizden başka hiçbir kadın muhtar yok. Bir anda ürküyorsunuz; ama diyorsunuz ki; 'ben burada kadınları temsil ediyorum, anneleri temsil ediyorum.' Belli bir camia adına orada olduğumu düşünerek daha güzel şeyler yapmak istiyorsunuz. Bu size daha çok çekidüzen vermenizi gerektiriyor. Bana Muhtar Anne, Muhtar Teyze' diyorlar. İlgi ve teveccüh çok büyük." dedi.



'KADINDAN MUHTAR OLMAZ DİYORLARDI'



Bazı kesimlerin kendisini eleştirdiğini, bir kadının muhtarlık yapamayacağını söylemlerini yıkmak adına muhtarlık yaptığını da belirten Nazan Kaçıran, şöyle konuştu:



"Kadın muhtar adayı sayısın artmasından dolayı mutlu ve gururluyum. Çünkü ben kendim tek kadın muhtar olmaktan biraz da muzdaribim. Toplantı oluyor gidiyorsunuz, birazda erkeklerin içerisinde kimsesiz gibi kalıyorsunuz. Ben kadınlarla birlikte olmak istiyorum. Daha güçlü oluruz birlikte diye düşünüyorum. Bu nedenden kadın muhtar adaylarımızı destekliyorum. Bana gelip danıştılar. Onlara yanlarında olduğumu söyledim. Elimden geldiğince onlara da yardımcı olmaya çalışıyorum. Benden öneri alıyorlar. Elimden geldiğince onları doğru bir şekilde yönlendiriyorum. Kadın aday için güzel bir tanıtım çok önemli. Bize destek veriyorlar ama Konya'mızda şöyle bir şey var; bazı kesimler hala 'kadına destek verilmez', 'kadından muhtar olmaz', 'günah' gibi izlenimler de var. Biz bunları da yıkmak adına çalışıyoruz. Bir kadın anne olabildiyse, bana göre her şeyi başarabilir diye düşünüyorum. İçinizde başarma azmi varsa ve buna inanıyorsanız kesinlikle başarıyorsunuz."