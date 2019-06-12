(Görüntülü) Ücretsiz saksı çiçeği almak isteyenler birbiriyle yarıştı

ADANA'da 'Sıfır Atık Projesi' kapsamında düzenlenen etkinlikte dağıtılan ücretsiz saksı çiçeklerinden almak isteyenler, birbiriyle yarıştı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından başlatılan Sıfır Atık Projesi kapsamında çeşitli kamu ve özel kurumlar Adana’daki Atatürk Parkı’nda stant kurdu. Stantlar için düzenlenen açılış törenine Adana Vali Yardımcısı Murat Süzen, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Hasan Metin, kamu kurumu temsilcileri ile vatandaşlar katıldı. Törende konuşan Hasan Metin, doğanın korunabilmesi için Sıfır Atık Projesi’nin çok önemli olduğunu vurguladı. Stantlarda geri dönüşüm kutuları, bilgilendirici broşürler, geri dönüştürülen atıklardan yapılan ürünler ve doğa fotoğrafları yer aldı. Bir çiçek üretim firması da kurduğu stantta vatandaşlara ücretsiz saksı çiçeği dağıttı. Çiçek alabilmek için birbiriyle yarışan vatandaşlar, zaman zaman izdihama neden oldu. Stantlarda vatandaşlara ayrıca ağaç fideleri ve bez torba da dağıtıldı.