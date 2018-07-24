Haber: Anıl UÇAN / İSTANBUL() İstanbul'da dün akşam peş peşe çakan şimşek ve yıldırımlar Sabiha Gökçen Havalimanı’na inmek için alçalan uçaktaki bir yolcu tarafından görüntülendi. İstanbul'da dün gece yüzlerce kez yıldırım ve şimşek çaktı. Sabiha Gökçen Havalimanı çevresinde etkili olan yağış hava trafiğini olumsuz etkilemezken şimşek ve yıldırımlar gökyüzünü aydınlattı. Sabiha Gökçen Havalimanı inmek için alçalan uçaktaki bir yolcu şimşek ve yıldırımları cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
(Görüntülü) Uçağın içinden şimşek ve yıldırımlar
Haber: Anıl UÇAN / İSTANBUL() İstanbul'da dün akşam peş peşe çakan şimşek ve yıldırımlar Sabiha Gökçen Havalimanı’na inmek için alçalan uçaktaki bir yolcu tarafından görüntülendi. İstanbul'da dün gece yüzlerce kez...
24 Temmuz 2018 Salı 11:16
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