Özden ATİK-Serpil KIRKESER- İdris TİFTİKÇİ / İSTANBUL, () İSTANBUL Otomobilciler Esnaf Odası ile Birleşik Taksiciler Derneği'nin UBER'e erişimin engellemesi ve haksız rekabetin tespiti için ayrı ayrı açtıkları davanın görülmesine devam edilecek. Dava öncesinde İstanbul Otomobilciler Esnaf Odası üyeleri Çağlayan'daki istanbul Adalet Sarayı önünde bir araya geldi.
(Görüntülü )UBER'e erişimin engellenmesi davası (1)
Özden ATİK-Serpil KIRKESER- İdris TİFTİKÇİ / İSTANBUL, () İSTANBUL Otomobilciler Esnaf Odası ile Birleşik Taksiciler Derneği'nin UBER'e erişimin engellemesi ve haksız rekabetin tespiti için ayrı ayrı açtıkları davanın görülmesine...
04 Haziran 2018 Pazartesi 10:29
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