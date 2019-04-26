Ramazan EĞRİ/Gamze ŞİMŞEK-Mustafa BAKIRHAN/İSTANBUL,()-TUZLA Çiçek Tersanesinde, halatı kopan vincin sepetinde bulunan 5 işçi, 20 metre yükseklikten aşağı düşerek yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri yaralıları çevre hastanelere kaldırdı. Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemesi sürüyor.
(Görüntülü) Tuzla Tersanesi'nde iş kazası: 5 kişi yaralandı - 1
Ramazan EĞRİ/Gamze ŞİMŞEK-Mustafa BAKIRHAN/İSTANBUL,()-TUZLA Çiçek Tersanesinde, halatı kopan vincin sepetinde bulunan 5 işçi, 20 metre yükseklikten aşağı düşerek yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri yaralıları çevre...
26 Nisan 2019 Cuma 21:48
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