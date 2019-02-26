Yüksel KOÇ / İstanbul - İSTANBUL Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Tuzla'da yayılan kokuya ilişkin, "Çevreyi kasten kirletme" suçundan soruşturma başlattı. Tuzla İçmeler Mahallesi mahallesinde paniğe neden olan kokuya ilişkin olarak, "Çevreyi kasten kirletme" suçundan soruşturma başlatıldı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında kokunun kaynağının tespit edilmesi, varsa şüpheli veya şüphelilerin belirlenmesi amacıyla çalışmalara başlandığı öğrenildi.
(Görüntülü) Tuzla'da yayılan kokuyla ilgili soruşturma
Yüksel KOÇ / İstanbul - İSTANBUL Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Tuzla'da yayılan kokuya ilişkin, "Çevreyi kasten kirletme" suçundan soruşturma başlattı. Tuzla İçmeler Mahallesi mahallesinde paniğe neden olan kokuya ilişkin...
26 Şubat 2019 Salı 12:35
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