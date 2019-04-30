(Görüntülü) Tuzla'da Öldürüsüye Dayak Kamerada (Ek Güvenlik Kamerası)
30 Nisan 2019 Salı 12:17
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
- 1(Görüntülü) Prof. Dr. Pehlivanoğlu:...
- 2Prof. Dr. Pehlivanoğlu: Anne sütü laboratuvarda...
- 3Kanserle tedavide Küba yönetimi
- 4(Görüntülü) Akraba evlilikleri, Primer...
- 5Akraba evlilikleri, Primer İmmün Yetmezlik...
- 6(Görüntülü) Prof. Dr. Tayar: Uygarlığın...
- 7Prof. Dr. Tayar: Uygarlığın gelişmesini...
- 8Obezite yetişkinlerde 10 yılda yüzde...
- 9‘Hakaret etme’nin altında yatan sebepler
- 10Dr. Filiz Akın: Bahar alerjisinden korunmak...
- 1Roman çocuklar okul hayatıyla tanıştı
- 24’üncü Uluslararası Yeni Medya Konferansı...
- 3Maaşını kız öğrencilere burs olarak...
- 4Lise ve üniversite öğrencileri 5’inci...
- 5Öğretmenlere, Türkçe'nin kullanımı...
- 6(Görüntülü) YÖK Başkanı Saraç: Doktoralı...
- 7YÖK Başkanı Saraç: Doktoralı insan...
- 8(Görüntülü) Prof. Dr. Nasuh Uslu: Filistinlilerin...
- 9Prof. Dr. Nasuh Uslu: Filistinlilerin varlığı...
- 10Rumeli Üniversitesi’nin kuruluş yılı...
- 1Tüm Türkiye Emlakjet Kullanarak Dairesini...
- 2"Başarımızın sebebi erişilebilir...
- 3Konut fiyatları yüzde 14 arttı
- 4Kredili konut satışları Kasım'da...
- 5Zeytinburnu'ndaki ambarlar, Hadımköy'e...
- 6Gayrimenkul alıcılarının gözdesi daireler
- 7Tapu için fazla masraf ödemeyin!
- 8İstanbul'un merkezinde arsa üretmek...
- 9Sahibinden Satılık Arsa
- 10Konut Satışları Artarak Devam ediyor
İlgili Haberler
SON DAKİKA
- 1(Görüntülü) 20 dakikada 2 kapkaç olayına...
- 2(Görüntülü) 20 dakikada 2 kapkaç olayına...
- 3Gaziantep'te, ihbara giden polis memuru...
- 4Gaziantep'te, ihbara giden polis memuru...
- 5(Görüntülü) Rus askeri römorkörü...
- 6(Görüntülü) Camideki sadaka kutusunu...
- 7(Görüntülü) İşitme engelli atıcının...
- 8(Görüntülü) Dragon botçular Samsun'a...
- 9TÜSİAD/Kaslowski: 1 Mayıs Emek ve Dayanışma...
- 10(Görüntülü) Fırıncılar Federasyonu...
- 11Edirne'de Roman Eylem Planı çalışmaları...
- 12İlişkisine karşı çıkan anne ve babasını...
- 13(Görüntülü) Cumhurbaşkanı Erdoğan:...
- 14Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'nin...
- 15(Görüntülü) Cumhurbaşkanı Erdoğan:...
- 16Emekçilerin Günü Beylikdüzü’nde kutlandı
- 17(Görüntülü) Adalet Bakanı Gül, proje...
- 18'Çakıl', yakın mesafeden havalı...
- 19Bakanlık: Şırnak ve Siirt'te 8 terörist...
- 20(Görüntülü) Adalet Bakanı Gül, proje...
Namaz Vakitleri
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|04:01
|05:56
|13:13
|17:04
|20:08
|21:49