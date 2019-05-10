Çağrı ÇALIŞKAN/İSTANBUL,()-TUZLA Aydınlı Mahallesi'nde bulunan metruk bina alev alev yandı. Yangın, saat 17.00 sıralarında Tuzla Aydınlı Mahallesi Akgül Sokak üzerindeki kullanılmayan bir binada çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Olayı gören çevre sakinleri itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen İtfaiye ekipleri, yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken metruk bina kullanılamaz hale geldi.
(Görüntülü) Tuzla'da kullanılmayan binada yangın
Çağrı ÇALIŞKAN/İSTANBUL,()-TUZLA Aydınlı Mahallesi'nde bulunan metruk bina alev alev yandı. Yangın, saat 17.00 sıralarında Tuzla Aydınlı Mahallesi Akgül Sokak üzerindeki kullanılmayan bir binada çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle...
10 Mayıs 2019 Cuma 17:45
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