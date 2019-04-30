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(Görüntülü) Tuzla'da küçük çocuğu döven kişi adliyeye sevk edildi

Murat KORKMAZ/İSTANBUL, ()-TUZLA'da aracına erik çekirdeği attığı gerekçesiyle küçük bir çocuğu feci şekilde döven U.Ö emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. U.Ö'nün polisteki ilk ifadesinde çocuğun aracına zarar...

Murat KORKMAZ/İSTANBUL, ()-TUZLA'da aracına erik çekirdeği attığı gerekçesiyle küçük bir çocuğu feci şekilde döven U.Ö emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. U.Ö'nün polisteki ilk ifadesinde çocuğun aracına zarar vereceğini düşünüp sinirlenerek çocuğu dövdüğünü belirttiği öğrenildi. 

Tuzla, Aydınlı Mahallesinde U.Ö. isimli bir sürücü attığı erik çekirdeğinin otomobiline isabet ettiği gerekçesiyle 11 yaşındaki çocuğu feci şekilde dövmüştü. Bunun üzerine çalışma başlatan Tuzla İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri kimliği tespit edilen U.Ö'yü gözaltına aldı. Emniyete götürülen şüphelinin ilk ifadesinde çocuğun aracına zarar vereceğini düşünüp sinirlenerek çocuğu dövdüğünü belirttiği öğrenildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan U.Ö adliyeye sevk edildi.

 

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