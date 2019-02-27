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(Görüntülü) Tuzla'da "koku" soruşturmasında 1 gözaltı

Ramazan EĞRİ- Çağrı ÇALIŞKAN - İstanbul - TUZLA'da paniğe neden olan kokuyla ilgili yürütülen soruşturmada 1 kişi gözaltına alındı. Tuzla İçmeler Mahallesi'nde yayılan koku nedeniyle inceleme başlatılmıştı. Kimyasal madde...

Ramazan EĞRİ- Çağrı ÇALIŞKAN - İstanbul - TUZLA'da paniğe neden olan kokuyla ilgili yürütülen soruşturmada 1 kişi gözaltına alındı. Tuzla İçmeler Mahallesi'nde yayılan koku nedeniyle inceleme başlatılmıştı. Kimyasal madde kokusundan etkilendiği belirtilen 2 çocuk tedavisinin ardından taburcu edilmişti. Paniğe neden olan kokuyla ilgili bir vidanjör sürücüsü C.A. gözaltına alındı. Vidanjör ise Orhanlı Polis Merkezi önüne çekildi. Vidanjörden örnekler alındı. Olayla soruşturma sürüyor.

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