Ramazan EĞRİ- Çağrı ÇALIŞKAN - İstanbul - TUZLA'da paniğe neden olan kokuyla ilgili yürütülen soruşturmada 1 kişi gözaltına alındı. Tuzla İçmeler Mahallesi'nde yayılan koku nedeniyle inceleme başlatılmıştı. Kimyasal madde kokusundan etkilendiği belirtilen 2 çocuk tedavisinin ardından taburcu edilmişti. Paniğe neden olan kokuyla ilgili bir vidanjör sürücüsü C.A. gözaltına alındı. Vidanjör ise Orhanlı Polis Merkezi önüne çekildi. Vidanjörden örnekler alındı. Olayla soruşturma sürüyor.
(Görüntülü) Tuzla'da "koku" soruşturmasında 1 gözaltı
Ramazan EĞRİ- Çağrı ÇALIŞKAN - İstanbul - TUZLA'da paniğe neden olan kokuyla ilgili yürütülen soruşturmada 1 kişi gözaltına alındı. Tuzla İçmeler Mahallesi'nde yayılan koku nedeniyle inceleme başlatılmıştı. Kimyasal madde...
27 Şubat 2019 Çarşamba 10:51
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