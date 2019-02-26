(Görüntülü) Tuzla'da koku paniğinin yaşandığı mahallenin havadan görüntüleri (2)

Ramazan EĞRİ - Yılmaz BEZGİN - Gamze ŞİMŞEK / İSTANBUL, () TUZLA'da kokunun yayıldığı mahalledeki bir okulda öğrenciler rahatsız olunca evlerine gönderildi.



Tuzla'da, İçmeler Mahallesi Tuzla Devlet Hastanesi civarında kaynağı henüz belirlenemeyen yoğun koku paniğe yol açtı. Kokuyla ilgili olarak ihbar üzerine olay yerine İGDAŞ, itfaiye, zabıta ve polis ekipleri sevk edildi. Bazı cihazlarla rögarlarda ve değişik noktalardan ölçümler yapıldı. Ekiplerin söz konusu kokunun kaynağına ilişkin çalışmaları sürüyor.





ÖĞRENCİLER EVLERİNE GÖNDERİLDİ



Öte yandan Abdullah Tayyip Olçok İmam Hatip Ortaokulu koku nedeniyle boşaltıldı. Öğrencilerin rahatsızlık hissetmesi üzerine okul yönetiminin öğrencileri evlerine gönderdiği öğrenildi.