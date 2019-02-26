(Görüntülü) Tuzla'da koku nedeniyle öğrenciler evlerine gönderildi (3)
26 Şubat 2019 Salı 11:09
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
- 1Bipolar bozukluğu olanlara 'bahar'...
- 2MÜMSAD Genel koordinatörü Ebru Akdağ:...
- 3(Görüntülü) Kolon kanserine karşı...
- 4Prof. Dr. Halim Hattat: Sertleşmede sorun...
- 5Kolon kanserine karşı Akdeniz mutfağı
- 6(Görüntülü) Takviye gıda ürünlerinde...
- 7(Görüntülü) Adım atamıyordu şimdi...
- 8Adım atamıyordu şimdi kilometrelerce...
- 9Bel ve boyun ağrıları ciddi bir sağlık...
- 10Takviye gıda ürünlerinde 'ilaç'...
- 1‘Diplomasi Akademisi’ başlıyor
- 2Geleceği şekillendiren teknolojiler Imagine...
- 3‘Geleneksel Maket Yarışması’ başlıyor
- 4Rus Rektör Esenyurt Üniversitesi öğrencileriyle...
- 5İş dünyası ve akademisyenler gençler...
- 6İş dünyası ve akademisyenler gençler...
- 7"Çocukları soğuk değil, virüsler...
- 8Öğrenciler ‘Dr. Fazıl Küçük Ve Millî...
- 9(Görüntülü) Maltepe Üniversitesi'nde...
- 10İstanbul Rumeli Üniversitesi Trakya birincisi...
- 1Tüm Türkiye Emlakjet Kullanarak Dairesini...
- 2"Başarımızın sebebi erişilebilir...
- 3Konut fiyatları yüzde 14 arttı
- 4Kredili konut satışları Kasım'da...
- 5Zeytinburnu'ndaki ambarlar, Hadımköy'e...
- 6Gayrimenkul alıcılarının gözdesi daireler
- 7Tapu için fazla masraf ödemeyin!
- 8İstanbul'un merkezinde arsa üretmek...
- 9Sahibinden Satılık Arsa
- 10Konut Satışları Artarak Devam ediyor
İlgili Haberler
SON DAKİKA
- 1(Görüntülü) İzmir Büyükşehir Belediye...
- 2(Görüntülü) Sanatçılardan Cumhurbaşkanı...
- 3Hamzaoğlu'ndan Akhisarspor açıklaması
- 4(Görüntülü) Elma ve bakliyat, başkentteki...
- 5(Görüntülü) Erasmus için geldiler,...
- 6(Görüntülü) Vanlı öğrenciler, yüksekten...
- 7Fotoğraflar // Sanatçılardan Cumhurbaşkanı...
- 8Tuzla'daki kokuyla ilgili Belediye...
- 9(Görüntülü) Başkan Bozbey’i zeybek...
- 10Denizlispor'a lig yeni başlıyor
- 11(Görüntülü) Kayseri'de 27 kaçak...
- 12TUZLA'DAKİ KOKUYLA İLGİLİ BELEDİYE...
- 13(Görüntülü) 12 ilde 'joker'...
- 14(Görüntülü) Tuzla'da yayılan kokuyla...
- 15(Görüntülü) Bakan Selçuk, TOBB ile...
- 16DHA YURT BÜLTENİ -9
- 17Hasan Kartal: "Artık her takım her...
- 18'Öğretmenin kızıp, yanağını...
- 19(Görüntülü) Yeditepe Dilek Ödülleri...
- 20Bakan Kurum: Hedefimiz her yıl 300 bin...
Namaz Vakitleri
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|05:56
|07:36
|13:28
|16:33
|19:00
|20:28