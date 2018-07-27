Ali Kerem BENGİ-Ramazan EĞRİ/İSTANBUL ()-TUZLA Organize Sanayi Bölgesi'nde plastik fabrikasında yangın çıktı. Havalandırma bölümünde çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alınırken, fabrikada maddi hasar meydana geldi.
(Görüntülü) Tuzla'da fabrika yangını
Ali Kerem BENGİ-Ramazan EĞRİ/İSTANBUL ()-TUZLA Organize Sanayi Bölgesi'nde plastik fabrikasında yangın çıktı. Havalandırma bölümünde çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alınırken, fabrikada maddi hasar meydana geldi.
27 Temmuz 2018 Cuma 00:04
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.