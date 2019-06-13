Çağrı ÇALIŞKAN - İstanbul - TUZLA'da bankaya gireceği sırada gasp edilen kişinin 110 bin lirası çalındı Olay, Tuzla İçmeler Mahallesi'nde saat 13.30 sıralarında meydana geldi. Tuncay K. ile iş arkadaşı, bir bankaya giderek buradan 110 bin lira para çekti. Parayı çektikten sonra arkadaşıyla iş yerine giden Tuncay K., bir süre sonra parayı başka bir bankaya yatırmak üzere bankanın yolunu tuttu. Parayı yatırmak isteyen Tuncay K., bankaya gireceği sırada yanına hızla gelen siyah bir araç yanaştı. 3 kişinin içerisinde bulunduğu araçtan inen kişiler ile Tuncay K. arasında arbede çıktı. Gaspçılar parayı Tuncay K.'nın elinden aldıktan sonra geldikleri araçla olay yerinden hızla uzaklaştı. Tuncay K. kaçan aracın peşinden koşsa da yetişemedi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.
(Görüntülü) Tuzla'da banka önünde gasp
Çağrı ÇALIŞKAN - İstanbul - TUZLA'da bankaya gireceği sırada gasp edilen kişinin 110 bin lirası çalındı Olay, Tuzla İçmeler Mahallesi'nde saat 13.30 sıralarında meydana geldi. Tuncay K. ile iş arkadaşı, bir bankaya giderek buradan...
13 Haziran 2019 Perşembe 15:57
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