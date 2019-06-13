Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
28’inci kattan düşen hukuk fakültesi öğrencisi hayatını kaybetti
28’inci kattan düşen hukuk fakültesi...
ABD'den İran'ın en büyük petrokimya şirketine yaptırım
ABD'den İran'a yaptırım
Yıldırım'dan ortak yayın açıklaması; Uğur Dündar'ı tercih ederim
inali Yıldırım'ın canlı yayın tercihi...
Küçükçekmece'de 4 araç alev alev yandı 
Küçükçekmece'de 4 araç alev alev...

(Görüntülü) Tuzla'da banka önünde gasp

Çağrı ÇALIŞKAN - İstanbul - TUZLA'da bankaya gireceği sırada gasp edilen kişinin 110 bin lirası çalındı Olay, Tuzla İçmeler Mahallesi'nde saat 13.30 sıralarında meydana geldi. Tuncay K. ile iş arkadaşı, bir bankaya giderek buradan...

Çağrı ÇALIŞKAN - İstanbul - TUZLA'da bankaya gireceği sırada gasp edilen kişinin 110 bin lirası çalındı Olay, Tuzla İçmeler Mahallesi'nde saat 13.30 sıralarında meydana geldi. Tuncay K. ile iş arkadaşı, bir bankaya giderek buradan 110 bin lira para çekti. Parayı çektikten sonra arkadaşıyla iş yerine giden Tuncay K., bir süre sonra parayı başka bir bankaya yatırmak üzere bankanın yolunu tuttu. Parayı yatırmak isteyen Tuncay K., bankaya gireceği sırada yanına hızla gelen siyah bir araç yanaştı. 3 kişinin içerisinde bulunduğu araçtan inen kişiler ile Tuncay K. arasında arbede çıktı. Gaspçılar parayı Tuncay K.'nın elinden aldıktan sonra geldikleri araçla olay yerinden hızla uzaklaştı. Tuncay K. kaçan aracın peşinden koşsa da yetişemedi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328