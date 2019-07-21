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(Görüntülü) Tuz Gölü üzerinde nikah kıydılar

ANKARA'nın Şereflikoçhisar ilçesindeki Tuz Gölü üzerinde ilk kez gerçekleşen nikah töreni, renkli anlara sahne oldu. Damla Aygün ve Mert Koçak çiftinin nikahını kıyan Şereflikoçhisar Belediye Başkanı Memiş Çelik, çiftin parlak...

ANKARA'nın Şereflikoçhisar ilçesindeki Tuz Gölü üzerinde ilk kez gerçekleşen nikah töreni, renkli anlara sahne oldu. Damla Aygün ve Mert Koçak çiftinin nikahını kıyan Şereflikoçhisar Belediye Başkanı Memiş Çelik, çiftin parlak fikrini takdir ederek, "Tuz Gölü'nü tanıtmak ve bu güzel anı yaşamak adına inşallah diğer nikahlara da örnek olur" dedi.

Şereflikoçhisar Ticaret Odası Başkanı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi Levent Koçak'ın oğlu Mert Koçak, Damla Aygün ile dünya evine girdi. Çiftin nikah töreni, Tuz Gölü'nün orta yerine kurulan platformda yapıldı. Çiftin nikahını Şereflikoçhisar Belediye Başkanı Memiş Çelik kıydı. Tuz Gölü üzerinde evlenme fikrini çok beğendiğini söyleyen Çelik, "Hem Tuz Gölü'nü tanıtmak, hem de bu güzel anı tekrardan yaşamak için inşallah diğer nikahlara da örnek olur" dedi. Çelik, nikahın ardından genç çifte mutluluklar dileyerek, evlilik cüzdanını gelin Damla Aygün'e verdi.

Nikahlarıyla bir ilki başlatmanın gururunu yaşadıklarını belirten Damla Aygün ve Mert Koçak çifti, mutluluklarına ortak olan herkese teşekkür etti.
 

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