İbrahim YILDIZ/İSTANBUL, () YURT Dışı Seçmen Kütüğü'ne kayıtlı olup Türkiye'de tutuklu bulunanlar Atatürk Havalimanı'na getirilerek kelepçeli şekilde oy kullandırıldı. Silivri Cezaevi'nden jandarmalar eşliğinde cezaevi aracı ile getirilen 31 tutuklu Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Terminali'ndeki geliş katında oylarını kullandı. Oy kullanma işleminin ardından tutuklular tekrar cezaevlerine götürüldü.
(Görüntülü) Tutuklular kelepçeyle oy kullandı
İbrahim YILDIZ/İSTANBUL, () YURT Dışı Seçmen Kütüğü'ne kayıtlı olup Türkiye'de tutuklu bulunanlar Atatürk Havalimanı'na getirilerek kelepçeli şekilde oy kullandırıldı. Silivri Cezaevi'nden jandarmalar eşliğinde cezaevi aracı...
22 Haziran 2018 Cuma 15:49
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