(Görüntülü) TÜRSAB'dan Büyükelçilere Bursa gezisi

TÜRKİYE Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) tarafından turizm potansiyelini artırmak için düzenlenen gezi programları kapsamında 9 farklı ülkenin büyükelçileri ve eşleri Bursa'da ağırlandı. Bursa'nın tarihi ve turistik yerlerini inceleyen heyet yarın İznik ziyaretleriyle gezi turuna devam edecek.Ülkenin tarihi ve turistik yerlerini tanıtarak turzm potansiyelini artırmak için yabancı ülkelerin büyükelçilerine yönelik gezi programı başlatan TÜRSAB, Arjantin, Kolombiya, Kuzey Makedonya, Küba, Litvanya, Malezya, Sırbistan, Hindistan, Ukrayna Büyükelçileri ve eşlerine yönelik Bursa turu başlattı. Botanik Park, Ulu Camii, Kapalıçarşı gibi tarihi ve turistik yerleri ziyaret eden Büyükelçiler, Bursa'nın yöresel lezzetleriyle de tanıştı. Türkiye'ye gelen turist sayısını artırmak için düzenlenen organizasyon 3 gün devam edecek. Bursa şehir merkezindeki gezisini tamamlayan heyet, yarın İznik'teki tarihi ve turistik mekanları ziyaret edecek.'ÜLKEMİZİN FARKLI KÖŞELERİNİ TANITMAK İSTEDİK'Turizm potansiyeli açısından bu tür organizasyonların önemli olduğunu ve farklı illerde organizasyonların devam edeceğini söyleyen TÜRSAB Yönetim Kurulu Üyesi Nezih Hacıalioğlu, "Bu yılki ilk programımızı Bursa'da gerçekleştirdik. Ülkemizin farklı köşelerini tanıtmak istedik. Genelde diplomatik ve resmi ziyaretler yapıyorlar. Ülkemizin farklı köşelerini tanıtmak istedik. İstanbul, Ankara, Antalya, Bodrum, İzmir ülkemizin turizmi açısından önem arz eden yerler fakat Bursa, Gaziantep, Van gibi illerimizde var. Önümüzdeki dönemlerde buna benzer etkinlikler devam edecek" dedi.'MARKA ŞEHİR OLMA YOLUNDA ÇALIŞMALAR DEVAM EDECEK'Bursa'yı dünya coğrafyasına tanıtmak istediklerini dile getiren TÜRSAB Bursa Bölge Temsil Kurulu Başkanı Murat Saraçoğlu, "Bursa'nın tarihi mekanları, kültürel değerleri, turizm açısından var olan kaynakları sunacağız. Yerinde incelemeler yaptıracağız. Güzel bir haftasonu geçirmelerini sağlayacağız. Bundan sonraki süreçte Bursa'nın dünya üzerinde iyi bir marka şehir olması konusunda da çalışmalarımız devam edecek" diye konuştu.ARJANTİN TÜRKİYE'Yİ TÜRK DİZİLERİ SAYESİNDE TANIDITürk dizileri sayesinde Türkiye'yi daha yakından tanıdıklarını dile getiren Arjantin Büyükelçisi Jorge Alejandro Mastropıetro, "Yıllar önce Türkiye'ye geldiğimde pek çok yeri gezdik. Herşey çok güzeldi. Yıllar sonra diplomat olarak geri döndüm. Bu benim için çok güzel bir duygu. Ankara'da iki aydır yaşıyorum. Eskiden siz bizim dizilerimizi izlerdiniz, biz sizin dizilerinizi izliyoruz. Türk dizilerinin kalitesi çok yüksek. Oyunculuk, kostüm, mekan seçimi, hepsi çok yüksek olduğu için Türkiye'de çok izleniyorlar. Aynı zamanda bizim ülkemizde de çok izleniyorlar. Bizim bulunduğumıuz alanlarda yoğun bir ilgi var" dedi.MALEZYA'DAN TÜRKİYE'YE ZİYARETÇİ AKINITürkiye'nin turizm potansiyeli açısından gelişmiş bir ülke olduğunu belirten Malezya Büyükelçisi Abd Razak Bin Abdul Wahab, "2 yıl 8 aydır Türkiye'deyim. Türkiye'nin ve Bursa'nın büyük bir potansiyeli var. Türkiye gelişmiş bir ülke. İkili ilişkilerin gelişiminde bu tür ziyaretler önemli. Dizilerden önce de iki halkın arasındaki ilişkler iyidi. Türkiye'yi Malezya halkı tanıyordu. Geçtiğimiz yıl Malezyalıların Türkiye'yi ziyareti en yüksek sayıya ulaştı. 95 bin 500 Malezyalı Türkiye'yi ziyaret etti. Malezya'nın nüfusunu 32 milyon olarak düşünürsek bu kötü bir oran değil" diye konuştu.