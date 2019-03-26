(Görüntülü) Türkmen öğrenciler engelliler için yemek pişirdi

Bedir ALTUNOK KARS, () KARS Kafkas Üniversitesi'nde öğrenim gören Türkmen öğrenciler, Dolunay Derneği'ni ziyaret etti. Dernek Başkanı Bahattin Şeker ve engellilerle sohbet eden Türkmen öğrenciler, yörelerine ait yemekleri hazırlamak için mutfağa girdi. Çorba, pilav, mantı, salata gibi yemekleri pişiren öğrenciler, dernekte toplanan engellilere ikram etti. Öğrenciler, engellilerle empati yapmak için de tekerlekli sandalye ile sokakta tur attı. Kafkas Üniversitesi'nde çeşitli fakültelerde okuyan Türkmen öğrenciler Dövlet Beguyov, Rozymurat Rojyyev, Zamira Temirova, Gunoha Saparowa, Mahliyo Ramazanova, Bahadır Rojyyv, Arslan Abdiyev, Hangeldi Dövletov, Sapargül Rojyyeva, Nazik Kurbangeldiyeva, Enejan Temirova, Ruslan Rustanov ve Seregül Acilova Dolunay Derneği'ni ziyaret etti. Dolunay Derneği Başkanı Bahattin Şeker, Engelliler Birim Başkanı Faruk Ocak, yönetici Onur Atakişi ile görüşen öğrenciler, engelliler için yemek hazırlıklarına başladı. Sous (çorba), Türkmen pilavı, Türkmen mantısı ve Çimçi (havuç salatası) hazırlayan öğrenciler, engellilere yemek servisini de kendi elleriyle yaptı. Yemeğin ardından tekerlekli sandalyeye binerek Türkiye ve Türkmenistan bayraklarıyla çevrede gezintiye çıkan öğrenciler, engellilerle empati yaparak farkındalığa imza attı. Türkmen öğrenciler, Dolunay Derneği'nin başkan ve engelliler birim başkanına ve tüm engelli üyelerine gösterdikleri yakın ilgi için teşekkür etti. Engelliler de, Türkmen öğrencilere Kars'ta eğitim görmelerinin yanında kent kültürüyle tanışma, engellilerle buluşma gibi adımları attıkları için minnettar olduklarını dile getirdi. Dolunay Derneği Başkanı Bahattin Şeker, Türkmen kardeşlerimiz sağolsunlar engelliler için böyle bir program ayarladılar. Bizlerde elimizden geldiğinde gerekli imkanları sağladık. Sevgi ve insanlık engel tanımıyor. Türkmenler olarak Allah şehidim olsun ki hepiniz bizim evlatlarımızsınız. İnanın ki son nefesimde gözlerimin önünden film şeridi gibi geçecek olan anlardan birini bize yaşattınız. Allah sizere hayırlı ve uzun ömürler versin dileğinde bulundu. DERNEKTE DOĞUM GÜNÜ KUTLADILAR Bu arada Türkmen öğrenciler 19 yaşına giren Dövlet Beguyov için Dolunay Derneği'nde doğum günü pastası kesti. Türkmenistan'da yaygın olan yaşı kadar kulak çekme geleneği Dövlet Beguyov için de uygulandı. Dernek başkanı Bahattin Şeker bir kulağından Dövlet'in bir arkadaşı da diğer kulağından tutarak 19 defa yukarıya doğru çektiler. Renkli anlara sahne olan doğum günü kutlamasında dernekte bulunan herkes Dövlet Beguyov'e hayırlı, bereketli ve başarılı yıllar dileğinde bulundu.