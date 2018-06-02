(Görüntülü) Türklerin Yunanistan'da adalardan sonraki tercihi Selanik

Gurbet GÖKÇE-Enver ALAS-Can EROK/SELANİK (Yunanistan), ()- TÜRKLERİN, Yunanistan'da adalardan sonra en fazla ziyaret ettiği yerin, Mustafa Kemal Atatürk'ün doğup büyüdüğü evin de bulunduğu Selanik kenti olduğu belirtildi. Geçen yıl yaklaşık 130 bin kişinin ziyaret ettiği Atatürk Evi'nin bulunduğu bölgede, iş yerlerinde menü ve tabelalar Türkçe ve Yunanca hazırlanırken, yılda yaklaşık 100 bin Türkün, Selanik'te konakladığı kaydedildi.



Yunanistan'ın yaklaşık 800 bin nüfusuyla ikinci büyük kenti olan Selanik, son dönemlerde Türk turistlerin ilgisini daha çok çekmeye başladı. Türklerin, Yunan adalarından sonra ülkede en çok ilgi gösterdiği Selanik'te ilk ziyaret edilen yerin, Mustafa Kemal Atatürk'ün doğup büyüdüğü ev olduğu belirtildi. Özellikle Türkiye'den ve Avrupa'dan kente tatile gelenler, önce Atatürk Evi'ne akın ediyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca restore edilip 2013 yılında yeniden ziyarete açılan müze evde, Atatürk'e ait özel eşyalar da sergileniyor. Türklerin yoğun ilgi gösterdiği müzeye aynı zamanda çok sayıda yabancı turist de ziyarette bulunuyor. Geçen yıl yaklaşık 130 bin kişinin ziyaret ettiği evi gezenler, bol bol hatıra fotoğrafı çektiriyor.



TABELALAR İKİ DİLDE



Mustafa Kemal Atatürk'ün evinin bulunduğu Koca Kasım Paşa Mahallesi'nde kafe, lokantalar, hediyelik eşya satılan iş yerleri başta olmak üzere menüler ve tabelalar Türkçe ve Yunanca olarak iki dilde hazırlanıyor. Atatürk Evi'ni ziyaret edenler, mahallede bulunan Osmanlı döneminden kalan tarihi eserleri de geziyor.



'ÇOK FARKLI DUYGULAR YAŞIYORUM'



Atatürk Evi'ni ziyaret edenlerden psikolog Zeynep Şeker, "Selanik'e ilk defa geldim. Buraya gelince ilk iş tabii ki ilkokuldan itibaren öğrendiğimiz Atatürk'ün doğduğu bu evi ziyaret etmek oldu. İçerisi çok güzel dekore edilmiş. Atatürk'ün ve annesinin balmumu heykelini yapmışlar. İçeride Atatürk'ü çok güzel anlatan, Onun dünya barışına yaptığı katkıları dile getiren, fikirlerini anlatan çok güzel yazılar bulunuyor. Bu yazıları okumak çok keyifli ve gurur vericiydi. Yunanistan'ın Atatürk'ün doğduğu bu evi Türkiye'ye vermiş olması da çok güzel tabii ki" diyerek duygularını anlattı.



Atatürk Evi'ni arkadaşlarıyla ziyaret eden Hande Özbek ise "Berlin'den buraya arkadaş grubumuzla tatil için geldik. Burada olmanın gururunu hissettik. Çok heyecanlandık ve müthiş güzel duygular yaşadık" ifadelerini kullandı.



İstanbul'dan gelen Ruşen Özgen de ilk kez geldiği Selanik'i tarihiyle, kültür dokusuyla çok beğendiğini söyledi. Atatürk'ün doğduğu evi ziyaret etmenin mutluluğunu yaşadığını aktaran Özgen, "Atatürk Müzesi'ni ziyaret etmek bende şimdiye kadar gezdiğim müzeler arasında çok daha farklı bir duygu yarattı. Çok duygulandım. Milli Mücadele'nin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha görmek, ülkemizin ne zor şartlar altında kurulduğu ve değerli olduğunu gösterdi" dedi. Almanya'dan tatil için Selanik'e gelen ise Gülşen Fidan, "Atatürk'ün doğduğu evi ziyaret etmek bizim için inanılmaz bir duygu oldu. Gezerken bambaşka hisler yaşadım. Çocuklarımla da bir ziyaret gerçekleştirmeyi çok istiyorum" diye konuştu.



'SELANİK'TEKİ OSMANLI MİRASI KORUNMALI'



Turizmci ve Türk-Yunan Ticaret Odası Başkan Yardımcısı Stefano Hacımanol, Atatürk'ün doğduğu evin Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından restorasyonunun ardından Türklerin gelmesinde çok önemli bir etkisi olduğunu söyledi. Hacımanol, "Her geçen gün ziyaretçi sayısı artıyor. Bu daha da artacaktır, sadece Ata'mızın evi değil onun yaşadığı mahalle, eski Osmanlı evleri için de çok daha fazla ziyaretçi gelecektir" dedi.



Selanik'te yıllardır turizmcilik yapan Stefano Hacımanol, Türk ve Rum kökenli olduğunu belirterek, "1974'ten itibaren Selanik'te yaşıyorum. Son 7-8 yıldır Türkiye'den Yunanistan'a çok büyük bir ilgi var. 2000 yılında Selanik'te sadece yılda 7 bin konaklama olurken şu anda 100 bine yakın konaklamamız var. Selanik'e gelen turist sayısında Türkiye ikinci sırada yer alıyor. Vizeye rağmen bu sayı çok büyük bir rakam. Eğer vize olmasaydı sayı çok daha fazla olurdu" dedi.



Türkiye'den daha fazla turist gelmesi için Selanik'teki Osmanlı mirasının korunması gerektiğini belirten Hacımanol, şunları söyledi:



"Şu anda hem Selanik'te hem Kuzey Yunanistan'da Osmanlı mirası çok önemli; camilerimiz, çeşmelerimiz, binalar var. En yakın zamanda korunması ve renovasyonu yapılmalı. Bu yapılırsa Selanik, Türkiye'den çok daha fazla ziyaretçi çekecektir. Selanik, Türkiye'ye çok yakın. Türklerin burayı tercih etmesinde en önemli neden, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün doğduğu yer. Selanik, İzmir'e çok benziyor. Selanik çok şirin bir bölge ve her yeri birbirine yürüme mesafesinde bir yer. Yiyecek ve içecek sektöründe çok büyük bir avantaj var. Selanikliler misafirperverlik içerisindedirler. Selanik'te çok fazla sayıda mübadil var ve Türkçe konuşuyorlar. İki ülke arasında siyasi açıdan ne kadar sorun olursa olsun insanlar kendilerini kardeş gibi görüyorlar. Burada Atatürk'ün doğduğu ev dışında Osmanlı'dan gelen camiler, çeşmeler ile Mimar Sinan'ın yaptığı Beyaz Kule ziyaret edilebilir."