(Görüntülü) Türkiye’de yaklaşık 360 bin özel eğitim öğrencisi var

Sinem ERYILMAZ – Ömer HASAR / İSTANBUL,() – Son verilere göre Türkiye’de yaklaşık 360 bin özel eğitim öğrencisi bulunuyor. Bu sayı gün geçtikçe daha da artarken bir grup üniversite öğrencisi tarafından Esenyurt’ta bulunan bir özel eğitim kurumundaki 500 çocuk için anlamlı proje gerçekleştirildi. Öğrenciler, merkezde eğitim gören çocuklar için eğlenerek öğrenecekleri aktiviteler düzenlediler.





Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü verilerine göre geçtiğimiz yıl Türkiye’de yaklaşık 360 bin özel eğitim öğrencisi bulunuyor. Sadece İstanbul’un en fazla göç alan ilçelerinden biri olan Esenyurt’ta bile yaklaşık 16 özel eğitim merkezinde 5 bine yakın çocuk özel eğitim desteği alıyor. Bu noktada İstanbul Haliç Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü öğrencileri tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı öncesinde özel eğitim gören çocuklar için anlamlı bir projeye imza atıldı. Öğrenciler, Esenyurt’ta bulunan Milli Eğitim Bakanlığı’na (MEB) bağlı Özel Kumsal İstanbul Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi’nde eğitim gören yaklaşık 500 çocuğa eğlenerek öğrenecekleri aktiviteler düzenledi. Buradaki çocukların bilişsel, motor, sosyal ve duygusal alanlardaki gelişimlerini destekleyecek işitsel ve görsel zekâya uygun birçok oyun hazırlayan öğrenciler, daha sonra hazırladıkları materyalleri okuldaki öğrencilere dağıttılar.





Etkinlik kapsamında İstanbul Haliç Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü öğrencileri Sanat ve yaratıcılık dersinde hazırladıkları kuklalar ile bir gösteri düzenledi. Gezegen sisteminin anlatıldığı gösteriye çocuklar büyük ilgi gösterdi. Çeşitli yarışmaların, yüz boyama etkinliklerinin yanı sıra öğrenciler, özel gereksinimli çocuklara birebir eğitim de verdi.





SOSYAL ETKİLEŞİM KURMAYI ÖĞRENİYORLAR





Milli Eğitim Bakanlığı’na (MEB) bağlı Özel Kumsal İstanbul Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Kurucusu Serap Kudret, özel eğitim gören öğrenciler için bu tarz etkinliklerin çok önemli olduğuna vurgu yaparak, “Çünkü burada aynı zamanda sosyal gelişimlerini desteklemiş oluyoruz. İstanbul Haliç Üniversitesi bizlere çok güzel materyaller yaptı. Onlarla birlikte el-göz koordinasyonları, öz bakım, günlük yaşam becerileri gibi becerilerin tamamına da çalışmış oluyorlar. Çocuklar onlarla iletişime geçtiği için dışarıda nasıl davranmaları gerektiği konusunda bilgi sahibi oluyorlar. Bu tarz beceriler bizim çocuklarımız için çok önemli. Bunları kazandırabilmek için çok çaba sarf ediyoruz. Bu tarz etkinliklerin daha fazla yaygınlaştırılması gerekiyor. Çünkü bu özel çocuklar için çok büyük bir ihtiyaç. Bu çocukların birçoğu maalesef toplumda kabul görmeyen çocuklar. Çocuklarımızın birçoğu sosyal etkileşime geçme konusunda çok zorlanan çocuklar. Bunu ne kadar çok yaygınlaştırabilirsek o kadar güzel olacaktır” şeklinde konuştu.





“GELİŞİMLERİNİ DESTEKLEMEYİ HEDEFLEDİK”





Projenin mimarlarından sadece biri olan İstanbul Haliç Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü ikinci sınıf öğrencisi Gizem Sarıal ise, “Çocuk Gelişimi Bölümü birinci ve ikinci sınıflar olarak bir proje hazırladık. Bu projemiz ile özel gereksinimli bireylerin hayatlarını kolaylaştırmayı hedefledik. Gerek bilişsel, gerek motor, gerekse sosyal ve duygusal gelişim alanlarındaki gelişimlerini desteklemeyi hedefledik” ifadelerini kullandı.





Ayrıca çocuklar için işitsel ve görsel zekâya uygun birçok oyun hazırladıklarını belirten Sarıal, “Hazırladığımız bu materyalleri buradaki arkadaşlarımıza hediye edeceğiz” dedi.