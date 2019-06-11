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(Görüntülü) Türkiye ve KKTC'den nefes kesen tatbikat

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) düzenlenen 'Şehit Teğmen Caner Gönyeli Arama Kurtarma Tatbikatı' nefes kesti. Tatbikatı KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile KKTC Başbakanı Ersin Tatar da izledi.  Türk Silahlı Kuvvetleri'nin...

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) düzenlenen 'Şehit Teğmen Caner Gönyeli Arama Kurtarma Tatbikatı' nefes kesti. Tatbikatı KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile KKTC Başbakanı Ersin Tatar da izledi. 



Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) 21 Temmuz 1974'te gerçekleştirdiği Kıbrıs Barış Harekatı'nda dost ateşiyle batan 'TCG Kocatepe' gemisinde şehit olan Teğmen Caner Gönyeli'nin adıyla her yıl KKTC'de yapılan arama- kurtarma tatbikatının, bu yıl 18'incisi düzenlendi. Türkiye Cumhuriyeti ile KKTC Arama Kurtarma Teşkilatı'nda yer alan sivil ve askeri personelin katılımıyla düzenlenen tatbikat, 2 bölümden oluştu. Tatbikatın kara bölümü, bugün Girne'deki 101 Evler (St.Hilarion) bölgesinde yapıldı.



DÜŞEN UÇAKTAKİ YOLCULAR KURTARILDI

Senaryoya göre, İzmir- Kıbrıs güzergahında uçuş yapan hava yolu şirketine ait Boeing 727 tipi yolcu uçağı, iniş için alçalmaya başlarken, Girne semalarında 'tehlike' sinyali verdi. Bunun üzerine KKTC Arama Kurtarma Teşkilatı faaliyete geçirilerek, bölgeye arama- kurtarma helikopteri, ambulans helikopter, arama- kurtarma birlikleri ve ambulans ile itfaiye aracı gönderildi. Daha sonra olayla ilgili Türkiye Cumhuriyeti'nden destek istendi. Subay ve astsubaylardan oluşan sağlık personeli, helikopterle bölgeye inerek, düşen uçaktaki yolcuları kurtardı. Uçaktan çıkarılan 2 ağır yaralı, makaralı halat sistemiyle helikoptere taşınarak hastaneye kaldırıldı. Ardından bölgeye KKTC Arama Kurtarma Teşkilatı ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri uçaktaki yangını söndürürken, arama- kurtarma ekipleri de uçaktan mahsur kalan yolcuları kurtardı. Ayrıca arama- kurtarma köpekleriyle uçak içinde, insansız hava araçlarıyla (İHA) da uçak çevresinde arama yapıldı.



CUMHURBAŞKANI VE BAŞBAKAN İZLEDİ

Tatbikatı KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, KKTC Başbakanı Ersin Tatar, KKTC eski Başbakanı Tufan Erhürman, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri (KTBK) Komutanı Tümgeneral Yılmaz Yıldırım, KKTC Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Tevfik Algan, Türkiye Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Şehit Teğmen Caner Gönyeli'nin eşi Nükhet Gönyeli ve çok sayıda askeri personel izledi. Tatbikatı izleyen davetliler, cep telefonlarının kameralarıyla da fotoğraf çekti. Yaklaşık 1,5 saat süren tatbikatı çok sayıda yabancı gözlemci de takip etti. 



DENİZ SAFHASI YARIN 

Tatbikatın deniz safhası ise 'TCSG Yaşam' ve 'TCSG Umut' gemileri başta olmak üzere çok sayıda helikopter, uçak ve askeri unsur ile 12 Haziran'da yapılacak. Tatbikat, 2 farklı senaryoda Gazimağusa açıklarında, KKTC kara suları dışında ve Türk arama kurtarma bölgesi içinde gerekleştirilecek.


 

 

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