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(Görüntülü) Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı'ndan, başarılı öğrencilere Solo Türk ve Türk Yıldızları sürprizi

TÜRKİYE Teknoloji Takımı Vakfı, Deneyap Teknoloji Atölyelerindeki eğitimde dereceye giren 4 öğrenciyi, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın akrobasi timleri Solo Türk ve Türk Yıldızları Filosuyla buluşturdu. '23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk...

TÜRKİYE Teknoloji Takımı Vakfı, Deneyap Teknoloji Atölyelerindeki eğitimde dereceye giren 4 öğrenciyi, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın akrobasi timleri Solo Türk ve Türk Yıldızları Filosuyla buluşturdu. '23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı' nedeniyle düzenlenen özel etkinlik kapsamında kokpite oturan ve uçakları inceleyen öğrencilerin, heyecanlı oldukları gözlendi. Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı, yurt genelinde Deneyap Teknoloji Atölyelerindeki eğitimde dereceye giren 5'inci sınıf öğrencileri Elif Bildik ve Zeynep Ceren Ayrancı ile 4'üncü sınıf öğrencileri Mustafa Ekrem Erdal ve Muhammed Musab Dinç'e, '23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Bayramı' nedeniyle sürpriz bir etkinlik düzenledi. Etkinlik kapsamında 4 öğrenci, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın Konya'daki 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı'nda konuşlanan akrobasi timleri Solo Türk ve Türk Yıldızları Filosuyla buluştu. Öğrencileri, hava üssünde komutanlar karşıladı. Uçakların yanına getirilen öğrenciler, komutanların yardımıyla kokpite oturup fotoğraf çektirdi. Uçakları yakından inceleyen ve pilotlardan uçaklarla ilgili bilgi alan öğrencilerin, heyecanlı oldukları gözlendi. Öğrenciler, uçaklara dokunabildikleri ve kokpitine oturabildikleri için mutlu olduklarını dile getirdi. Öğrencilerden Zeynep Ceren Ayrancı ise hedefinin ilk kadın savaş pilotu Sabiha Gökçen gibi pilot olmak istediğini söyledi.

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