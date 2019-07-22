(Görüntülü) Türkiye'nin Maldivleri gelin ve damatların fotoğraf çekim merkezi

Mesut MADAN/BURDUR,() - BURDUR'un Yeşilova ilçesinde, turkuaz suyu ve beyaz kumuyla Türkiye'nin Maldivleri olarak bilinen Salda Gölü sahili düğün fotoğrafı çektirmek isteyen çiftlere platform oldu. Burdur merkeze 60, Yeşilova ilçe merkezine 4 kilometre uzakta, beyaz kumsalıyla ilgi çeken Salda Gölü, yerli ve yabancı tatilcilerin ilgisini çekmeye devam ediyor. 'Türkiye'nin Maldivleri' ve 'Saldivler' olarak adlandırılan 184 metreye varan derinliği, 44 kilometrekare alana sahip Türkiye'nin 3'üncü en derin gölü Salda, her gün Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen gelin ve damatları ağırlıyor. Burdur merkez başta olmak üzere, Denizli, Muğla, Antalya ve Isparta'dan gelen çiftler burada düğün fotoğrafı çektiriyor. Esra ve Kamil Kaleli çifti de dış çekim için Ankara'dan 485 kilometre yol kat edip Salda Gölü'nün 'Saldivler' denilen Beyaz Adalar kısmına geldi. Çift eşsiz manzara eşliğinde poz verdi. Esra Kaleli, 'Türkiye'nin Maldivleri' diye nitelendirilen Salda Gölü'nü internette araştırma yaparken görüp geldiklerini kaydetti. Salda'nın doğa harikası bir yer olduğunu, herkesin görmesi gereken bir yer olduğunu belirten Kaleli, "Türkiye'yi gezip görmemiz lazım ama ilk önce burayı görmek lazım. İyi ki gelmişiz. Fotoğraflarda göründüğünden çok daha güzel ve temiz korunmuş" dedi. Kamil Kaleli ise gelecek ay düğün yapacaklarını belirterek, "Fotoğraf çekimi için yaptığımız araştırmada en çok göze çarpan Salda Gölü oldu. Bundan dolayı eşimle fotoğraf çekimi için burayı tercih ettik. İyi ki de gelmişiz. Salda Gölü muhteşem" diye konuştu. İkinci defa gelin damat çekimi için Salda'ya geldiğini ve Ankara'da 15 yıldır fotoğrafçılık yaptığını söyleyen Osman Torun da "Burayı tercih etmemizin en büyük sebebi beyaz kumsalı, çok güzel bir suyunun olması, sakin ve çok temiz. Fırsat buldukça Ankara'dan buraya fotoğraf çekmeye geleceğiz. Buraların böyle temiz kalmasından dolayı da yetkililere teşekkür ediyorum" dedi.