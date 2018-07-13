(Görüntülü) Türkiye'nin "Hollywood"u burası olacak (3)

Ali AKSOYER-Özgür Deniz KAYA-Harun UYANIK / İSTANBUL () KARADENİZ'in hemen kıyısında yer alan 3 köye film platosu kuruluyor. "Türkiye'nin Hollywood"u olmaya aday köylerde yaşayanlar, geçmişte Cüneyt Arkın ve Zeki Müren gibi ünlü isimlerin yer aldığı filmlerin köylerinde çekildiğini belirtti. Film platosunun kurulacağı alan havadan da fotoğraflandı. Eyüpsultan'a bağlı Odayeri, Çiftalan ve Ağaçlı köylerinde imar planı değişikliği yapılarak film platoları kurulmasına onay verildi. Karadeniz'in hemen kıyısında, "Türkiye'nin Hollywood"u olmaya aday köylerde yaşayanlar, geçmişte Cüneyt Arkın ve Zeki Müren gibi ünlü isimlerin yer aldığı filmlerin köylerinde çekildiğini belirterek, film platosu kurulacak olmasından memnun olduklarını söylediler. Odayeri, Çiftalan ve Ağaçlı köylerinde, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi'nde oy çokluğu ile kabul edilen imar planı değişikliği ile birlikte, film platosu kurulmasına onay verildi. Açıklama raporunda, plan değişikliği teklifinin gerekçesi olarak, “İstanbul’un tanıtımında potansiyel olduğu bilinen film sektörünün, geçmişte olduğu gibi, gelecekte de Eyüp’te yaşatılmasını amaçlayan planlama yaklaşımı ile film sektörünün taleplerine cevap verebilecek şekilde imar planlarına ait plan notlarında değişikliğe gidilmiştir" denildi. Eklenmesi istenen plan notunda ise, "İlgili kurumlardan görüş alınmak kaydıyla, başkanlık tarafından verilecek izinle film platosu yapılabilir. Kapalı stüdyo yapılması halinde, planda belirlenen fonksiyona ait yapılaşma koşulları aşılamaz" ifadelerine yer verildi. "GELSİNLER, GURUR DUYARIZ" Odayeri köyü yerlilerinden Hakan Duygun, "Bu gibi şeyler her yere nasip olmadığı için gurur duyarız. Gelsinler, hoş gelsinler. Köyümüz, insanlarımız ve Türkiye yararlanır. Köyümüzün ismi dünya çapında "Hollywood" gibi bir marka olur. Markalaşmak bugün çok zor şartlarda olan, büyük bir olay. Nasıl ki "Hollywood" deyince bütün millet 'Tamam, orayı biliyoruz' diyorsa, yarın da 'Odayeri' deyince orayı da bütün millet bilecek. Bu bizler için gurur kaynağı olacak" diye konuştu. "İŞSİZLİĞİ AZALTACAK" Duygun, "Yapılacak çalışmalardan bizler yararlanamayacağız fakat bizim çocuklarımız, torunlarımız yararlanacak. Köyde bir hareketlilik, bereket olur inşallah. Köyümüz günden güne kalkınıyor. Suyumuz elektriğimiz var; doğal gazı bağlantıları yapıldı, evlerimize alacağız. Köyümüzde ve çevremizde okumuş fakat işsiz insanlar var. Ulaşım sebeplerinden dolayı okula gidip gelmekte zorluk çekenler var. Bunlar hep okuyup hem para kazanırlar. İyi şeyler olur diye düşünüyorum" dedi. Köylerinin 300 senelik geçmişe sahip olduğunu söyleyen Duygun, "Köyümüzün meydanında çok eskiden bir oda varmış. Orada etraftan gelen köylüler odaya gelip odun kömürü yapıyorlarmış. 'Odaya gidelim, odaya gidelim' derken, köyümüzün ismi Odayeri diye olmuş" dedi. "ESKİDEN ÇÖL FİLMLERİ ÇEKİLİRDİ" Türk filmlerinin eskiden köylerinde çekildiğini belirten Hakan Duygun, "Çok eskiden Cüneyt Arkın'ın bütün çöl filmleri hep Ağaçlı ve Çiftalan köylerinde çekilmişti. Şimdi ben gururla onları seyrediyorum. Hoşuma gidiyor. Kendi tarihimizi yaşıyoruz. Köyümüzü görüyoruz. Hoşumuza gidiyor" diye konuştu. "ZEKİ MÜREN VE CÜNEYT ARKIN HEP BURADAYDI" Ağaçlı Köyü sakinlerinden ve 1973 yapımı "Hazreti Ömer'in Adaleti" filminde kendisinin de figüranlık yaptığını belirten Yakup Engin, "Çok güzel olur, memnun oluruz. Eskileri hatırlarız. Eskiden beri burada film çekerler. Bütün artistler yazın hep buralardaydı. Zeki Müren, Cüneyt Arkın, Adnan Şenses hep buralardaydı. Bütün çöl filmleri burada çevrilirdi" dedi. Toplamda 100 hanenin yer aldığı 3 köyden hafriyat kamyonları geçiyor, yılkı atları otluyor. İBB PLANLAMA MÜDÜRLÜĞÜ: OLUMSUZ ETKİ OLUŞTURACAK Öte yandan teklifle ilgili olarak İBB Planlama Müdürlüğü'nün değerlendirmesinde ise şöyle denildi: “Film platosu yapılabilmesine ilişkin hazırlanan plan tadili teklifinde, film platosu kurulabilecek alanlar belirlenmediğinden; söz konusu teklifin uygun görülmesi halinde, teklif plan notu düzenlemesi yapılan Çiftalan, Ağaçlı ve Odayeri köylerine ait plan onama sınırları dahilinde kurulacak platoların bölgeye ilave trafik yoğunluğu getireceği ve platonun kurulacağı alanlardaki mevcut işleyişe olumsuz etki oluşturacağı değerlendirilmektedir"