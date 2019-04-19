(Görüntülü) Türkiye'nin en genç iklim aktivistinden öğrencilere küresel iklim grevi çağrısı

MUĞLA'nın Datça ilçesinde, Türkiye'nin en genç iklim aktivistlerinden 11 yaşındaki Atlas Sarrafoğlu, okula gitmeyerek gerçekleştirilecek olan 2'nci Küresel İklim Grevi için tüm öğrencilere katılım çağrısında bulundu. Datça Yerel Tohum Derneği'nin daveti üzerine, 21- 22 Nisan tarihleri arasında düzenlenecek olan, 3'üncü Yerel Tohum Şenliği'ne katılmak üzere ilçeye gelen, iklim aktivisti Atlas Sarrafoğlu, kendisi gibi küçük beş iklim aktivisti ile birlikte Cumhuriyet Meydanı'nda basın açıklaması yaptı. 'İklimi değil, sistemi değiştir', 'Gezegen B yok' yazılı pankartlar eşliğinde açıklamada bulunan Sarrafoğlu, dünyadaki doğal yaşamın hızla yok olduğuna dikkat çekti. Nehirlerde yaşayan deniz canlıları nüfusunun 1970'ten beri yüzde 60 azaldığını vurgulayan Sarrafoğlu, "1950'den bu yana 6 milyar ton balık avlanmış, ton balığı değil. İnsanlık gerçekten doymak bilmiyor. İnternette araştırdım. Her gün 25 milyon tavuk öldürülüyormuş. Bir de bilmeden öldürdüklerimizi düşünün. Annem geçen gün bir hikaye anlattı; insanların neden olduğu küresel ısınmadan dolayı tilkiler daha soğuk yerlere gidiyorlarmış, yani kuzeye. Oradaki deniz kuşlarının yumurtalarını, onlardan izin almadan yiyorlar ve bu yüzden deniz kuşlarının nesli tükeniyor. İnanılmaz bir yok oluş zinciri" dedi. 'KAÇABİLECEĞİMİZ BAŞKA BİR YER YOK' İnsanoğlunun nehirleri kuruttuğunu, hayvanların soylarını tükettiğini, toprağı çölleştirdiğini ifade eden Sarrafoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: "Tarım yapamıyoruz, havayı kirletiyoruz, kutupları eritiyoruz. Halletmemiz gereken çok fazla problem var. 'Gezegen B yok' sloganından anladığım şu ki; kaçabileceğimiz başka bir yer yok. Diğer canlılarla beraber burada yaşıyoruz ve onlara ihtiyacımız var. Hem bireysel, hem de beraber yapmamız gereken şeyler var. Öncelikle bireysel olarak yapabileceklerimizden bahsedeyim, uçak yerine mümkün olduğunda tren kullanabiliriz. Plastik şişeler yerine cam şişeler kullanabiliriz. Suyu boşuna harcamaz, ışıkları kullanmadığımızda kapalı olmasına dikkat edebiliriz. Çocuklar olarak iklim krizini birbirimize anlatmalıyız. Çünkü bu krizin acısını, çok sevdiğinizi söylediğiniz, ama geleceklerini düşünmediğiniz biz çocuklar çekeceğiz. İklim krizinin sebebi ne? Fosil yakıtların tüketilmesi. Bunu bize bilim söylüyor. Bilime inanmamız ve bilime inandığımızı söylememiz gerekiyor." Sarrafoğlu, geçen yıl ilk 15 Mart'ta yapılan, bu yıl ise 24 Mayıs'ta gerçekleştirilecek olan Küresel İklim Grevi'ne tüm öğrencilerin ve ailelerinin destek olmasını isteyerek, o gün öğrencilerden okula gitmelelerini talep etti.