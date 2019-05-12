(Görüntülü) Türkiye'de en erken yetişen kayısının hasadı başladı

HATAY'ın Kırıkhan ilçesinde Türkiye'de en erken yetişen kayısı türü olan magador cinsi kayısının hasadına başlandı. Kırıkhan'ın meyve üreticilerinden Kenan Atasoy'un Söğütlüöz köyündeki meyve bahçesinde yapılan hasatta 30 ton kayısı toplanarak İhracatçı firmaya teslim edildi. Üretici Kenan Atasoy, 3 yıl önce dikim yaptıkları bahçede hasat yaptıklarını söyledi. Atasoy, "Bizim bölgemizin iklimi ile İspanya'nın Mursia bölgesinin ikliminin benzerlik gösterdiğini öğrenince İspanya'dan getirdiğimiz Türkiye'nin en erken yetişen kayısı türü olan magador ve mikado türü kayısı meyve fidelerini Söğütlüöz mahallemizdeki meyve bahçesine diktik. İlk etapta bu işe 700 dönümlük bir alanda 2 bin kök magador ve mikado türü Türkiye'nin en erken yetişen kayısı meyve fidesinin dikimini gerçekleştirdik" dedi. İhracat katkı sağladıklarını söyleyen Atasoy şöyle konuştu: "Gerekli bakım ve sulama ve ilaçlama çalışmalarından sonra 3 yıldan bu yana yaptığımız üretimin karşılığını almaya başladık. Şu ana kadar meyve bahçemizde 50 bin kök meyve ağacını toprakla buluşturmanın ve ürettiğimiz meyvelerin ihracatını yapmanın gurunu yaşıyoruz. Yeni ekilen fidelerin de yetişmesiyle birlikte hem ilçemize, hem bölgemize hem de Türkiye'nin ihracatına katkı sağlamış olacağız. Buradan devletimize ve Tarım bakanlığımıza bir talebimiz var. Bu tür meyve üretimi yapan üreticilere destek olmasını ve katkı yapmalarını bekliyoruz. Bu yıl Türkiye'de magador türü kayısı meyvesinin hasadına yeni yeni başladık. Geçen sene 100 tonluk bir rekolte gerçekleştirdik. Bu sene de 300 ton gibi bir üretim gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Şu ana kadar toplamış olduğumuz 30 ton kayısıyı ihracatçı firmaya teslimini yapmış bulunuyoruz. Bu kayısının özelliği Avrupa ve Rusya'nın damak tadına uygun bir meyve olması, yüksek bir getiri sağlaması, ihracata daha çok dayanıklı olması sebebiyle iç tüketimde değil direkt olarak ihracata yönelik bir üretim gerçekleştirmekteyiz."