(Görüntülü) Türkiye'de 14 yılda yakalanan düzensiz göçmen sayısı 1.3 milyonu geçti

Gökhan Artan / İstanbul, 17 Haziran () -Türkiye’de 14 yılda yakalanan düzensiz göçmen sayısı 1.3 milyonu aştı. Yakalanan düzensiz göçmen kaçakçı sayısının ise 2010 yılından bugüne 27 bine çıkması dikkat çekti. Bodrum ilçesi açıklarında kaçak göçmenleri taşıyan batan teknede 31 kişi, Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı'nca kurtarılırken, 8 kişinin ise cansız bedenine ulaşıldı. Son yaşanan olay düzensiz göçmen konusunu bir kez daha gündeme getirdi. Sandal, kiralık tekne ve şişme botlar kullanan göçmenler, göç rotası üzerinde Ege Denizi ve Akdeniz üzerinden Avrupa ülkelerine gitmeye çalışıyorlar. İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre 14 yılda Türkiye'de toplam 1 milyon 372 bin düzensiz göçmen yakalandı. Bu yılın ilk 5 ayında 111 bin düzensiz göçmen yakalandı Bu yılın ocak-mayıs döneminde ise yakalanan düzensiz göçmen sayısı ise 111 bini geçti. Afganistan vatandaşı düzensiz göçmen sayısındaki artış devam ederek 5 ayda 43 bine yükseldi. Geçtiğimiz yıl ise 100 bin Afgan düzensiz göçmen Türkiye'de yakalandı. Yakalanan düzensiz göçmen kaçakçı sayısı ise 2010 yılından bugüne 27 bine çıkması da dikkat çekti. Yasa dışı yollarla Türkiye’ye giren, Türkiye’de kalan ve Türkiye’den çıkan ya da yasal yollarla girip yasal süresi içinde çıkmayan kişi düzensiz göçmen olarak tanımlanıyor. Yunanistan Göç Politikası Bakanlığı'nın verilerine göre ise 2013 yılından itibaren dünya genelinde Yunanistan'a 225 bin iltica başvurusunda bulunuldu Türkiye'de yıllara göre yakalanan düzensiz göçmenlerin sayıları 2019:111.369(Ocak-Mayıs) 2018:268.003 2017:175.772 2016:174.466 2015:146.485 2014:58.647 2013:39.890 2012:47.510 2011:44.415 2010:32.667 2009:34.345 2008:65.737 2007:64.290 2006:51.983 2005:57.428 2019 Ocak-Mayıs döneminde yakalanan düzensiz göçmenlerin uyrukları Irak: 3.964 Afganistan:43.856 Pakistan:17.691 Suriye:9.695 Moldova: 89 Filistin: 4.600 Myanmar: 107 Gürcistan: 823 İran:2.665 Diğerleri: 27.879 Yakalanan düzensiz göçmen kaçakçı sayısı 2019:3.154 (Ocak-Mayıs) 2018:5.935 2017:4.641 2016:3.314 2015:4.471 2014:1.506 2013:1.469 2012:1.484 2011:1.292 2010:1.711