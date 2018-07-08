Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Marmara'ya 7 deprem izleme istasyonu daha
Marmara'ya 7 deprem izleme istasyonu...
D-100'ü kilitleyen zincirleme kaza
D-100'ü kilitleyen zincirleme kaza
Son OHAL KHK'sı yayımlandı 18 bin 632 personel ihraç edildi
Son OHAL KHK'sı yayımlandı 18...
AK Parti'nin TBMM Başkan adayı Binali Yıldırım oldu
Ak Parti'nin Meclis Başkan adayı...

(Görüntülü) Türk Yıldızları'ndan Yalvaç'ta nefes kesen gösteri

Nurettin ARKAN/YALVAÇ (Isparta), () - ISPARTA'nın Yalvaç ilçesinde düzenlenen 'Yalvaç Pisidia Antiokheia Kültür Sanat ve Turizm Festivali' kapsamında, Türk Hava Kuvvetleri'nin akrobasi timi Türk Yıldızları, nefes kesen gösteri düzenledi. Yalvaç...

Nurettin ARKAN/YALVAÇ (Isparta), () - ISPARTA'nın Yalvaç ilçesinde düzenlenen 'Yalvaç Pisidia Antiokheia Kültür Sanat ve Turizm Festivali' kapsamında, Türk Hava Kuvvetleri'nin akrobasi timi Türk Yıldızları, nefes kesen gösteri düzenledi.

Yalvaç Belediyesi'nce düzenlenen 'Yalvaç Pisidia Antiokheia Kültür Sanat ve Turizm Festivali' kapsamında Türk Yıldızları, gösteri uçuşu yaptı. Gösteri, Yeni Otogar önündeki alanda, Kaymakam Aytekin Yılmaz, Belediye Başkanı MHP'li Halil Hilmi Tütüncü ve yaklaşık 10 bin kişi tarafından izlendi. Gösteri öncesi Yalvaç Belediyesi Mehteran Takımı mini konser verdi.

Uçuş gösterisinde, Türk Yıldızları'nın saatte 1315 kilometre hıza ulaşabilen 'NF-5A/B' tipi 7 özel uçağı kullanıldı. Saat 16.00'da başlanıp, yaklaşık 20 dakika süren gösteride çeşitli akrobasi hareketleri yapan Türk Yıldızları pilotları, gökyüzünde kalp çizip, birbirine çok yakın uçuşlar gerçekleştirdi. Nefes kesen gösteri, Ispartalılar tarafından heyecanla takip edildi. 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325