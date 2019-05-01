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(Görüntülü) Türk-İş'in, İzmit'teki 1 Mayıs kutlamasına binlerce kişi katıldı

TÜRK-İş tarafından İzmit'te düzenlenen 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamasına binlerce kişi katıldı. Türk-İş’e bağlı 34 sendikanın yer aldığı kutlamalar öncesinde 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'nda polis ekipleri, sabah...

TÜRK-İş tarafından İzmit'te düzenlenen 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamasına binlerce kişi katıldı.

Türk-İş’e bağlı 34 sendikanın yer aldığı kutlamalar öncesinde 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'nda polis ekipleri, sabah erken saatlerde meydanın içinde ve çevresinde güvenlik önlemi aldı. Doğu Kışla Parkı'nda toplanılmasının ardından burada oluşturulan kortej 'Yaşasın 1 Mayıs', 'Susma sustukça sıra sana gelecek' sloganları atarak yaklaşık 1,5 kilometre uzaklıkta bulunan kutlamaların yapılacağı 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'na kadar yürüdü.

1 Mayıs kutlamalarına katılanlar alana üst araması yapıldıktan sonra alındı. Alanda Türk bayrakları ile Türk-İş Sendikaları flamaları dağıtıldı. Alanda ayrıca 'Kıdem tazminatıma dokunma', 'Vergide adalet sağlansın', 'Taşeronda ayrımcılığa son', 'Krizin bedelini ödemem', 'Emeklilikte yaşa takılmak istemiyorum' yazılı pankartlar yer aldı. Kutlamalar saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.

Halk oyunları gösterilerinin de yer aldığı alanda ilk olarak Türk-İş Genel Sekreteri ve Türk Metal-Sen Genel Başkanı Pevrul Kavlak, ardından Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay konuşma yaptı.

 

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