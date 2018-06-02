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(Görüntülü ) Türk-İş Genel Başkanı Atalay'dan 'taşeron işçi' açıklaması

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, 85 bin taşeron işçinin kadroya geçmediğini belirterek, "Bugün Sayın Başbakan ile bu konuyu görüştük. Zannediyorum Pazartesi ya da Salı günü bu konuyla ilgili bir açıklama yapmasını bekliyoruz"...

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, 85 bin taşeron işçinin kadroya geçmediğini belirterek, "Bugün Sayın Başbakan ile bu konuyu görüştük. Zannediyorum Pazartesi ya da Salı günü bu konuyla ilgili bir açıklama yapmasını bekliyoruz" dedi. Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, Ağaç-İş Sendikası Kocaeli Şubesi tarafından düzenlenen iftara katıldı. İftarda işçilerle buluşarak taleplerini dinleyen Atalay, "Bugün öğlen saatlerinde Sayın Başbakan ile birlikte Ankara'dan Bolu'ya birlikte geldik. Çalışma hayatı ile ilgili bir iki konu hakkında görüştük. Türk-İş olarak bu ülkede 1952 senesinden beri varız. Temsil ettiğimiz insanlardan, arkadaşlarımızdan önce bizim için temsil ettiğimiz ülke önemli. Önce Türkiye Cumhuriyeti'nin çıkarları, ardından temsil ettiğimiz arkadaşlarımızın haklarını korumak ve yerine getirmek. Malumunuz, biz Ocak ayında aldığımız ücreti sene sonunda da almamız gerektiğini ifade ediyoruz 2 senedir. Taşeronla ilgili sıkıntılarımız var. Taşeronun bir bölümü kadroya geçti. 85 bine yakın arkadaşımız var kadroya geçmeyen. Bugün Sayın Başbakan ile bu konuyu görüştük. Zannediyorum Pazartesi ya da Salı günü bu konuyla ilgili bir açıklama yapmasını bekliyoruz" dedi.

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