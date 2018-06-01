ANKARA () - TÜRK Silahlı Kuvvetleri, Türk Hava Kuvvetleri'nin 107'nci kuruluş yıl dönümünü nedeni ile özel bir klip yayınladı. Klip "Türk Hava Kuvvetlerinin 107’nci kuruluş yıl dönümünü kutlamanın gurur ve onurunu yaşıyoruz." başlığı ile paylaşıldı.
(Görüntülü) Türk Hava Kuvvetleri'nin 107'nci kuruluş yıl dönümünü için özel klip
ANKARA () - TÜRK Silahlı Kuvvetleri, Türk Hava Kuvvetleri'nin 107'nci kuruluş yıl dönümünü nedeni ile özel bir klip yayınladı. Klip "Türk Hava Kuvvetlerinin 107’nci kuruluş yıl dönümünü kutlamanın gurur ve onurunu yaşıyoruz." başlığı...
01 Haziran 2018 Cuma 10:52
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.