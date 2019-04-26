(Görüntülü) Türk Bayraklı düğün

ABD'de işletmecilik yapan Süleyman Cüzdan, yaşamını Eren Karaakın ile birleştirdi. Çift, düğün salonuna ellerindeki Türk Bayrağı ile İzmir Marşı söyleyerek girdi.

Kentte uzun yıllar gazetecilik yaptıktan sonra ABD'ye yerleşerek işletmeci olan Süleyman Cüzdan, gönlünü kaptırdığı Eren Karaakın ile Queen Wedding Balo Salonunda dünya evine girdi. Cüzdan, düğününü özlemini çektiği Türk Bayrakları ile donattı. Salona Türk Bayrağı ile giren çifti konuklarda bayraklarda karşıladı. Daha sonra tüm solan hep birlikte İzmir Marşı'nı okurken, duygu dolu anlar yaşandı. Davetliler de çifte mutluluklar diledi.