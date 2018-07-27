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(Görüntülü) Turgutlu sağanağa teslim

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde öğle saatlerinde başlayan sağanak, cadde ve sokakları nehre çevirdi. Bazı ev ve işyerlerini su basarken, sürücüler ve yayalar zor anlar yaşadı. Turgutlu'da öğle saatlerinde başlayan, aralıklarla etkisini...

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde öğle saatlerinde başlayan sağanak, cadde ve sokakları nehre çevirdi. Bazı ev ve işyerlerini su basarken, sürücüler ve yayalar zor anlar yaşadı. Turgutlu'da öğle saatlerinde başlayan, aralıklarla etkisini arttıran sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Sağanak, kısa bir sürede doluya dönüştü. Yolları dereye çeviren sular, sürücülere zor anlar yaşattı. Polis, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyarıp, trafik akışını sağlamaya çalıştı. Yağmura hazırlıksız yakalananların duraklara ve saçak altlarına sığındığı görüldü. Bazı kişiler, yağan şiddetli yağmura aldırmadan yollarına devam etti. Bazıları ise yoldaki suyu tahliye edebilmek için tıkalı rögarları kendi imkanlarıyla açmaya çalıştı. Merkez Pazar Camii'nin bahçesinde cuma namazını kılanlar, yağmurdan korunmak için tentelerin altlarına sığındı. Mahallelerde bodrum ve zemin kattaki bazı ev ve işyerlerinde su baskınları yaşandı. Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, İtfaiye ve Turgutlu Belediyesi Fen İşleri ekipleri, su basan ev ve işyerleri ile yollardaki tıkanan mazgal ve rögarları açmak için çalışma başlattı.

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