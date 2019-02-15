Doğan ÇİZMECİ/TURGUTLU (Manisa), () - MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışıyla kırsal mahalleler, beyaz örtüyle kaplandı. Turgutlu'nun yüksek kesimlerinde, sabah saatlerinde başlayan kar yağışı, saat 11.00'e kadar özellikle kırsal Kabaçınar, Hacıisalar, Ören, Kuşlar ve Yunusdere mahalleleri ile Ovacık Yaylası'nda etkili oldu. Kar kalınlığı, yer yer 5 santimetreyi bulurken, alınan tedbirler sonucu olumsuzluk olmadığı belirtildi. Mahalle sakinleri, kar yağışıyla ortaya çıkan güzel manzarada cep telefonlarının kameralarıyla görüntü çekti. Sürücüler ise yollardaki buzlanmaya karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıldı.
(Görüntülü) Turgutlu'nun yüksek kesimlerinde kar yağışı
Doğan ÇİZMECİ/TURGUTLU (Manisa), () - MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışıyla kırsal mahalleler, beyaz örtüyle kaplandı. Turgutlu'nun yüksek kesimlerinde, sabah saatlerinde başlayan kar yağışı,...
15 Şubat 2019 Cuma 13:06
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