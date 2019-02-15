Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Akşener: Esas mesele mutfaktır, tenceredir
Akşener: Esas mesele mutfaktır, tenceredir
Fatih Terim: Daha iyi oynamalıydık
Fatih Terim: Daha iyi oynamalıydık
Sevgililer gününde D-100'e çiçekçi akını
Sevgililer gününde D-100'e çiçekçi akını
Erdoğan, Üçlü Zirve sonrası konuştu: Denizi geçtik, derede boğulamayız
Üçlü zirveden sonra ortak bildiri

(Görüntülü) Turgutlu'nun yüksek kesimlerinde kar yağışı

Doğan ÇİZMECİ/TURGUTLU (Manisa), () - MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışıyla kırsal mahalleler, beyaz örtüyle kaplandı. Turgutlu'nun yüksek kesimlerinde, sabah saatlerinde başlayan kar yağışı,...

Doğan ÇİZMECİ/TURGUTLU (Manisa), () - MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışıyla kırsal mahalleler, beyaz örtüyle kaplandı. Turgutlu'nun yüksek kesimlerinde, sabah saatlerinde başlayan kar yağışı, saat 11.00'e kadar özellikle kırsal Kabaçınar, Hacıisalar, Ören, Kuşlar ve Yunusdere mahalleleri ile Ovacık Yaylası'nda etkili oldu. Kar kalınlığı, yer yer 5 santimetreyi bulurken, alınan tedbirler sonucu olumsuzluk olmadığı belirtildi. Mahalle sakinleri, kar yağışıyla ortaya çıkan güzel manzarada cep telefonlarının kameralarıyla görüntü çekti. Sürücüler ise yollardaki buzlanmaya karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıldı.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328