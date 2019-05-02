(Görüntülü) Tur otobüsünün altındaki boşluğa saklanan kişi yurt dışına kaçmak istedi

Murat SOLAK/İSTANBUL,()-YENİKAPI İskelesi'nde tur otobüsünün altındaki boşluğa gizlenen yabancı uyruklu bir kişi, yurt dışına kaçmak istedi. Olay saat 09.00 sıralarında Yenikapı İskelesi'nde bulunan otoparkta meydana geldi. İddiaya göre, tur otobüsünün ön sağ teker bölümünün yanındaki boşluğa gizlenen Filistin uyruklu bir kişi, yurt dışına gitmek istedi. Bir süre orada kalan kişiyi, otobüs şoförü tarafından fark edildi. Filistinliyi gören şoför, durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri otobüsün altındaki boşluğa gizlenen kişiyi bulunduğu yerden çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Yabancı uyruklu kişi, sağlık görevlilerince tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. Filistinli kişinin otobüsün altında Saraybosna'ya gitmeye çalıştığı öne sürüldü.