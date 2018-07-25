(Görüntülü) Tunceli Valisi Sonel'den JÖH timlerine mangal partisi

Tunceli, () TUNCELİ'de terörle mücadelede etkin mücadele veren ve çatışmalarda en ön saflarda yeralan jandarma özel harekat timleri, Vali Tuncay Sonel'in verdiği mangal partisine katıldı. Vali Sonel, kendi elleriyle şişlere taktığı etleri, pişirerek, servise hazır hale getirdi. Adı açıklanmayan ünlü bir markanın Tunceli'ye gönderdiği etler, Vali Tuncel Sonel tarafından düzenlenen mangal partisi ile pişirilerek, terörle mücadelede etkin faaliyet yürüten güvenlik güçlerine yedirildi. Konu ile ilgili Tunceli Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Vali/Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel, Jandarma Bölge Komutanlığı ile İl Jandarma Komutanlığında görevli JÖH'lerimiz için mangal yaptı. İl Jandarma Komutanlığı?nda düzenlenen programa Vali Tuncay Sonel?in yanı sıra, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Vedat Çolak, 4'üncü Komando Tugay Komutan Vekili Albay Özgür Demir, Cumhuriyet Başsavcısı Behçet İşlek, Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Ersin Tursun, Munzur Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Ubeyde İpek, İl Emniyet Müdürü Doğu Ateş ve İl Jandarma Komutanı Tekin Aktemur katıldı. Burada JÖH'lerimiz ile bir süre sohbet eden Vali Tuncay Sonel, daha sonra İstanbul'daki ünlü bir et lokantasının ikramı olarak JÖH'lerimiz için özel olarak gönderilen et ve köfteler ile mangal başına geçti. Vali Sonel, pişirdiği etleri, daha sonra güvenlik güçlerine ikram etti" denildi Hazırladığı et ve köfteleri JÖH timlerine ikram eden Vali Sonel burada yaptığı konuşmada, "Buranın huzur şehri olması için de kahraman güvenlik güçlerimiz fedakarca görev yapıyorlar. Her türlü doğa şartında karda, kışta zorlu coğrafyada teröristlere karşı büyük başarılar kazanan kahraman güvenlik güçlerimizle öğle yemeğinde beraber olalım istedik. Onlar için ne yapsak azdır. Allah kahramanlarımızın yar ve yardımcısı olsun, Allah ayaklarına taş değdirmesin" dedi.