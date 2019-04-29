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(Görüntülü) Tunceli'de turist hareketliliği

TUNCELİ'de, güvenlik güçlerince son yıllarda düzenlenen kapsamlı operasyonlarla oluşan huzur ve güven ortamıyla turizm hareketliliği de başladı. Otellerdeki doluluk oranının yüzde 100'e ulaştığı kente gelenler, tarihi ve turistik yerleri...

TUNCELİ'de, güvenlik güçlerince son yıllarda düzenlenen kapsamlı operasyonlarla oluşan huzur ve güven ortamıyla turizm hareketliliği de başladı. Otellerdeki doluluk oranının yüzde 100'e ulaştığı kente gelenler, tarihi ve turistik yerleri geziyor. Uzun yıllar terör olaylarıyla anılan Tunceli, son zamanlarda güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonlar ile kültürel ve sosyal etkinliklere turizm merkezi haline geldi. Kentte sağlanan huzur ve güven ortamı turistlerin gezi düzenlemelerini sağladı. Tunceli ve ilçelerindeki doğa harikası yerleri görmek için kentte her gün 5 tur otobüsü geliyor. Kent merkezi ilçelerdeki otellerin doluluk oranı yüzde yüze ulaşırken, konaklamak için yer bulamayan turistler ise geceyi Elazığ ya da Erzincan'da geçirip, sabah geziye devam ediyor. Uzun yıllarca terör olayları nedeniyle kent merkezi, Pertek, Pülümür, Hozat, Çemişgezek ve Ovacık ilçelerindeki tarihi yerler ziyaret edemeyenler, bugün sağlanan huzur ve güven ortamıyla rahatlıkla gezebiliyor. İzmir'den Tunceli'ye 30 kişilik yerli turist kafilesi ile birlikte gelen turizm acentesi sahibi Resmiye Dinlemez, Tunceli'nin muhteşem doğal güzelliğine ve Rabat Vadisi'ne hayran kaldıklarını söyledi. Türkiye'nin birçok yerine tur etkinliği yaptıklarını anlatan Dinlemez, son 2 yıldır Tunceli için yoğun bir talebin yaşandığını aktardı. Dinlemez, Tunceli'ye getirdikleri turistlerin tümünün akademisyen olduğunu ifade ederek, "Tunceli'nin kültürü ve inançlarıyla yeni tanışan arkadaşlarımız çok etkileniyorlar iyi insanlarını tanıyınca yıllardır neden gelmediklerine üzülmeye başladılar" dedi. Turist kafilesindeki akademisyen Metin Eğeli ise ilk kez bu kadar dağlık ve sarp bir araziyle karşılaştığını, gördüğü manzarayı büyüleyici bir güzellikte olduğunu söyledi.

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