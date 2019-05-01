(Görüntülü) Tunceli'de işçilerden halaylı kutlama

TUNCELİ'de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, 3 bin kişinin katılımıyla davul ve zurna eşliğinde halaylarla kutlandı.



Tunceli'de sendikalar, siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşları üyeleri, 1 Mayıs Tertip Komitesi'nin düzenlediği 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü için öğle saatlerinde Sanat Sokağı üzerinde toplandı. Gruplar, bayrak ve flamalarla slogan atarak kutlamaların yapılacağı Seyit Rıza Meydanı'na kadar yürüdü. Yaklaşık 3 bin kişilik kalabalık, yapılan konuşmaların ardından davul ve zurna eşliğinde halay çektikten sonra dağıldı.