(Görüntülü) Tunceli'de Dünya Rafting Şampiyonası başladı

TÜRKİYE'de ilk kez bu yıl Tunceli'de organize edilen Dünya Rafting Şampiyonası başladı. Vali Tuncay Sonel ve Türkiye Rafting Federasyonu Başkanı Fikret Yardımcı'nın, konukları kentin girişinde karşıladığı şampiyona için 20 ülkeden 800 sporcunun yanı sıra binlerce sporsever Tunceli'ye geldi. Kentteki konaklama merkezleri de tamamen doldu.Türkiye'de ilk kez organize edilen Dünya Rafting Şampiyonası, Munzur Çayı'nda başladı. Kosta Rika, Brezilya, Şili, Çin, Hindistan, Fransa ve İran gibi 3 kıta, 20 ülkeden 800 sporcunun yanı sıra yurt içi ve yurt dışından binlerce ziyaretçi de şampiyona için kente geldi. Vali Tuncay Sonel ve Türkiye Rafting Federasyonu Başkanı Fikret Yardımcı, kente gelenleri şehir girişinde karşıladı. Sporculara ve misafirlere çikolata ve kolonya ikram edilen karşılamada çocuklara da Vali Sonel tarafından çeşitli oyuncaklar hediye edildi.KONAKLAMA MERKEZLERİ DOLDUSporcu, hakem ve teknik ekibin yanı sıra şampiyonayı izlemek için binlerce kişinin kente gelmesiyle konaklama merkezleri tamamen doldu. Kentteki otellerin yetersiz kalması nedeniyle yurt, pansiyon ve misafirhaneler de şampiyona için hazırlandı. Şampiyona, araçlarla şehir turu yapılmasıyla başlandı. Vali Sonel, konvoyun başındaki minibüsün direksiyonuna, Dünya Rafting Federasyonu Başkanı Danilo Barmaz ve Türkiye Rafting Federasyonu Başkanı Fikret Yardımcı ise ön koltuklara geçti. Araçlarla oluşturulan konvoyla yapılan şehir turu sonrası kente gelenlere yönelik çeşitli geziler ve tekne turları düzenlendi.VALİ SONEL: TUNCELİ HUZUR ŞEHRİ OLDUVali Tuncay Sonel, Tunceli'nin başarılı terör operasyonlarıyla huzur şehri haline geldiğini söyledi. Vali Sonel, yurt içi ve yurt dışından gelen binlerce ziyaretçinin şampiyonaya renk kattığını belirterek, "Birkaç sene öncesine kadar terör olaylarının yaşandığı Tunceli’de, başta sayın Cumhurbaşkanımızın ve sayın bakanımızın desteğiyle, yine kahraman güvenlik güçlerimizin teröristle mücadelede başarılı operasyonlara imza atmasından sonra Tunceli huzur şehri oldu. Yapılan yatırımlarla kısa sürede Tunceli’nin çehresi değişti. Ve ilkler yaşanmaya başlandı. Fikret Yardımcı başkanımızın destekleriyle şu anda Tunceli'de Türkiye Rafting Şampiyonası düzenleniyor. 20 ülkeden 800 sporcu, teknik heyet, misafirin katıldığı ve yurt içinden, yurt dışından binlerce vatandaşımız izleyici olarak geldi. Tunceli hakikaten görsel şölene kavuştu" dedi.DÜNYANIN HER YERİNDEN GELEN VARÇeşitli aktivitelerle ziyaretçilere Tunceli'nin tanıtıldığını ifade eden Vali Sonel, "Gündüz rafting yarışları, akşam halk konserleri düzenleniyor. Çünkü Brezilyadan Çin'e kadar, Şili’den Kosta Rika’ya, İtalya'dan Fransa’ya, Hindistan’a kadar dünyanın her yerinden buraya gelen misafirlerimiz var. Bunlar da memnuniyet verici. Otellerimizde yer yok. Bugün özellikle bizim illerimize gelen misafirlere ilimizin girişinde rafting federasyonu başkanımız, emniyetimiz, jandarmamız çikolata ve kolonya ikram ederek misafirperverliklerimizi göstererek karşıladık. Bizler sizlerin vasıtasıyla vatandaşlarımızı Tunceli’ye davet ediyoruz. Gelsinler, Tunceli’de rafting yapsınlar, su sporları, doğa sporları için müsait yerlerimiz var. Ve hakikaten birbirinden güzel endemik bitkilerinden yöresel lezzetlerine kadar güzel ilimize, Tunceli'ye bekliyoruz" diye konuştu.Şampiyona, antrenmanların ardından çeşitli kategorilerde yapılacak yarışlarla 3 gün sürecek.