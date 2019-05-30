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(Görüntülü) Tunceli 4.5'lik depremle sallandı (1)

TUNCELİ'de merkez üssü Nizamiye ilçesinde 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Tunceli merkezden ve çevre ilçelerden de hissedildi. Merkez üssü Nizamiye vatandaşlar sarsıntı ile birlikte sokaklara çıkarken, depremin yıkıma yolaçıp...

TUNCELİ'de merkez üssü Nizamiye ilçesinde 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Tunceli merkezden ve çevre ilçelerden de hissedildi. Merkez üssü Nizamiye vatandaşlar sarsıntı ile birlikte sokaklara çıkarken, depremin yıkıma yolaçıp açmadığı hakkında henüz bilgi alınamadı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan bilgiye göre bugün Saat 22.42'de merkez üssü Tunceli'nin Nizamiye ilçesinde 4.5 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Nizamiyle etkili hissedilen sarsıntı, Tunceli merkez olmaz üzere çevre il ve ilçelerden de hissedildi. Yerin 7 kilometre altında meydana gelen depremle birlikte Nizamiye'de birçok vatandaş sokaklara çıktı. Depremin yıkıma yolaçıp, açmadığı hakkında henüz bilgi alınamadı.

Bu arada Kandilli Rasathanesi ve Depram Araştırma Enstitüsü de depremin büyüklüğünü 4.5 olarak açıkladı. 

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