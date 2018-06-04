(Görüntülü) Tuna Kiremitçi sevenleri ile buluştu

İSTANBUL, () -RAMAZAN etkinlikleri kapsamında Beylikdüzü Yaşam Vadisi’nde sahne alan müzisyenler Tuna Kiremitçi ve Berfin Gürsoy, ilçeye müzik dolu bir akşam yaşattı. Vatandaşlar, konser öncesinde de Zübeyde Ana Kültür Merkezi’nde eğitim alan çocuk kursiyerlerin sahneledikleri “Kral Midas” adlı tiyatro oyununu izledi. Beylikdüzü Belediyesi’nin Ramazan akşamı programlarında bu hafta sonu da sevilen isimler, hayranları ile buluştu. Program, Ramazan Trio Türk Sanat Müziği dinletileri ile başladı. 18 yaşındayken şair Ataol Behramoğlu’nun kendi bestelediği “Bu Aşk Burada Biter” isimli şiirini söyleyerek konserine başlayan Tuna Kiremitçi, büyük alkış aldı. Kiremitçi, “Yıllardır çalıp söylüyoruz. Biten şeyler hakkında bir şarkı ama her bitiş bir başlangıçtır. O yüzden başlamak için güzel…” diyerek parçayı keyifle söyledi. Sanatçıya teşekkür eden Beylikdüzü Belediyesi 1. Başkan Vekili Ömer Şatır ise, Kiremitçi’ye çiçek takdim etti. Hafta sonu Ramazan programlarında sahne alan bir diğer isim de pop şarkıcısı Berfin Gürsoy oldu. Pop müzikten özgün müziğe, Yeşilçam müziklerinden Türk Sanat Müziği parçalarına kadar çeşitli şarkılar seslendiren Gürsoy, Beylikdüzü halkına keyifli bir akşam yaşattı.