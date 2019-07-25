Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan göçmen açıklaması
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan göçmen...
Darüşşafaka Tekfen'e ABD'li oyun kurucu
Darüşşafaka Tekfen'e ABD'li oyun kurucu
Balkondan düşen Maram bebek ağır yaralandı
Balkondan düşen Maram bebek ağır...
'11. Kalkınma Planı' TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi
TBMM Genel Kurulu Kabul Etti

(Görüntülü) 'Tulumbacı' kardeşler zamana direniyor

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa),()-BURSA’nın İnegöl ilçesinde 40 yıldır 'kara düzen' denilen beden gücü kullanarak toprağın altından su çıkartan tulumbacı kardeşler zamana direniyor. Bursa'nın İnegöl ilçesinde yaşayan tulumbacı...

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa),()-BURSA’nın İnegöl ilçesinde 40 yıldır 'kara düzen' denilen beden gücü kullanarak toprağın altından su çıkartan tulumbacı kardeşler zamana direniyor. Bursa'nın İnegöl ilçesinde yaşayan tulumbacı kardeşler Mahmut Yüğrük( 58) ve Nuri Yüğrük (50), 40 yıldır 'kara düzen’ yöntemiyle, beden gücü kullanarak toprağın altından su çıkartıyor. 6 metrelik demir borunun döndürülerek, toprağa gömülmesiyle suya ulaşan kardeşler, insan gücüyle yapılan tulumbacılığın kaybolduğunu söylediler. Bursa'daki sayılı ustalardan olduklarını ilçelerinde ise bu işi sadece kendilerinin yaptığını anlatan kardeşler, tulumbacılığın baba mesleği olduğunu ifade ettiler. Mahmut Yüğrük, “Yıllardır İnegöl'de tamamen insan gücü kullanarak, bu işi yapıyoruz. Eski dönemde herkesin evinde hayvan bulunuyordu. Bu nedenle su çıkartmak büyük ihtiyaçtı. Şu anda burgulu sistem ile ilkel şekilde su çıkartacak kimse kalmadı denebilir. İşimiz çok zor, bazı işler için bir gün bazı işler için iki gün çalışıyoruz. İnşallah, ölene kadar iki kardeş bu işi devam ettireceğiz. Arkadan bu işi yapacak nesil yetişmiyor” dedi.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.