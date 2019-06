(Görüntülü) Tulum eşliğinde sahilde çöp topladılar

RİZE’nin İyidere ilçesinde doğaseverler, tulum eşliğinde plajda kıyı ve su altı temizliği gerçekleştirdi. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ), Su ürünleri Fakültesi, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Su altı Teknolojisi bölümü, Türk Kadın Konseyi ve İyidere Belediyesi, ilçede yer alan Sarayköy Plajı'nda, 8 Haziran Dünya Denizler ve Okyanuslar Günü kapsamında çöp toplama etkinliği düzenledi. Etkinlikle doğaseverler, yöreye özgü tulum eşliğinde kıyı ve su altı temizliği gerçekleştirdi. Plastik çöpler ve çevresel etkileri hakkında farkındalık yaratma amaçlanan etkinlikte, RTEÜ Su Ürünleri Fakültesi Öğretim üyesi Doç. Dr Ülgen Aytan, Dünya Denizler ve Okyanuslar Günü'nde plastiğin insan ve hayvanlara karşı kötü etkisine dikkat çekmek istediklerini belirtti. Aytan, "Okyanus ve denizleri tehdit eden en büyük problemin başında deniz çöpleri geliyor. Bunların en baskını da plastikler, günlük yaşantımızda her alanda özellikle tek kullanımlık plastikleri kullanıyoruz. Plastikler çeşitli kaynaklardan; özelikle karasal kaynaklardan denizlere ulaşıyorlar. Denizlerin ve canların bünyesinde akümüle olmaya başlıyorlar. Karadeniz’de yakaladığımız çoğu balığın bünyesinde plastiklere rastlıyoruz. Bu dünya genelinde global bir problem. Tavsiyemiz kişisel kullanım alışkanlıklarımızı değiştirmek. Özellikle tek kullanımlık plastikleri hayatımızdan çıkarmak, mümkün olduğu kadar plastik azalmak. Plastik kötü değil, mucizevi bir ürün sadece, doğru kullanmak, yerinde kullanmak, mümkünse tekrar kullanmak doğru olandır" dedi. 'PLASTİĞİ HAYATIMIZDAN ÇIKARMALIYIZ' İyidere Belediye Başkanı Saffet Mete de belediye olarak bu tür projelere her zaman destek olduklarını kaydederek, "Etkinlik bize geldiği zaman, biz biraz daha destekledik. Bir taraftan düşünmemiz lazım bunu, yapan da insan, yani bu doğayı kirleten de insan. Şu anda yaptığımız şeyi temizlemeye çalışıyoruz. Biz hocamızla beraber bu projeleri daha fazla geliştirip ilçemizi pilot ilçe yapacağız. Plastiği tamamen hayatımızdan çıkaramayız, ama bilinçli tüketirsek daha iyi yerlere gelebiliriz" diye konuştu. Çöp toplayanlara eşlik eden 9 yaşındaki Ece Kotil ise plajın kirli olduğuna dikkat çekti. Kotil, "Her yer çok pis. Her şey var burada. Cam, plastik arabanın lastikleri bile var. Burada yaşamak çok kötü olurdu" diyerek çevrenin kirletilmemesine özen gösterilmesi gerektiğini söyledi. Etkinlikte toplanıp poşetlenen çöpler, alana biriktirilerek belediye ekiplerine teslim edildi.