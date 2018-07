(Görüntülü) TTB Başkanı Adıyaman: Sağlıkta şiddetin dozu her gün artıyor

TÜRK Tabipler Birliği Genel Başkanı Sinan Adıyaman, sağlıkta şiddetin dozunun her geçen gün artarak devam ettiğini söyledi.



17 Temmuz'da Harran Üniversitesi Araştırma Uygulama Hastanesi Çocuk Bölümü'nde, çocuğunun ateşi düşmediğini iddia eden baba A.K.'nin doktor Bahattin Ahmet Yalçın'ın başına parke taşıyla vurup yaralaması olayına tepkileri devam ediyor. Sağlıkta yaşanan şiddet olayına dikkat çekmek için Türk Tabipler Birliği'nin 30 il temsilcisi Şanlıurfa'da toplandı. GAP Tarımsal Araştırma Merkezi'nde toplanan grup adına konuşan Türk Tabipler Birliği Genel Başkanı Sinan Adıyaman, son dönemlerde sağlık alanında çok sayıda şiddet olayının yaşandığını ve hekimlerin can güvenliği sorununun ortaya çıktığını söyledi. Bir hasta yakını tarafından parke taşıyla yaralanan Dr. Bahattin Ahmet Yalçın'ın yaşadığı olayın sağlıktaki şiddetin geldiği noktayı gözler önüne serdiğini vurgulayan Adıyaman, şöyle konuştu:



"Ülkemizde, sağlık alanında her gün yüzlerce şiddet olayı yaşanmakta ve ne yazık ki dozunu her geçen gün arttırarak devam etmektedir. Gelinen aşamada can güvenliği sorunu halini almıştır. 17 Temmuz 2018 günü Harran Üniversitesi Araştırma Uygulama Hastanesi Çocuk Bölümü'nde hizmet sunan Dr. Bahattin Ahmet Yalçın'ın vahşice saldırıya uğraması ve ağır yaralanması nedeniyle TTB olarak şiddete karşı acil olarak yapılacakları değerlendirmek üzere olağanüstü tek gündemle Şanlıurfa'da bir araya geldik. Konunun çözümünün sağlık çalışanlarını çoktan aştığını, artık toplumca tutum alınması gerektiğini bir kez daha teyit ettik. Bu amaçla bütün topluma, toplumun en üst düzeyde örgütlü kesimleri olarak öncelikle siyasi partilere sorunun çözümüne katkı sunmaları için çağrıda bulunuyoruz. Sağlıkta şiddete karşı Sağlık Bakanlığı ile birlikte çalışma grubu oluşturulmasını talep ediyoruz. "